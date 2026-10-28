Ξεκίνησαν τα μαθήματα στην Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης, με εγγεγραμμένους μόλις 90 από συνολικά τους 135 εισαχθέντες φέτος στη σχολή- ποσοστό αισθητά μεγαλύτερο σε σύγκριση με το αντίστοιχο περσινό που κυμάνθηκε περίπου στο 50%! Τα μαθήματα στο εξάμηνο θα παρακολουθήσουν περίπου 80 σπουδαστές, αφού περίπου 10 ήταν εκείνοι που για διάφορους λόγους επικαλέστηκαν σοβαρό κώλυμα και πήραν αναβολή σπουδών. Στους 80 αναμένεται να προστεθούν και 5-6 σπουδαστές που θα επανεγγραφούν, διακόπτοντας την αναβολή που είχαν πάρει προηγούμενα χρόνια και επιστρέφουν για να φοιτήσουν. Όσοι νεοεισαχθέντες δεν έκαναν εγγραφή, χάνουν οριστικά το δικαίωμα φοίτησης στη σχολή.

Ο αναπληρωτής Διευθυντής της ΑΣΤΕΚ Γιώργος Κλεισαρχάκης είπε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ότι η Σχολή θα μπει σε κανονικό ρυθμό λειτουργίας μετά τις 10 Νοεμβρίου, που κλείνει η τουριστική περίοδος στην ευρύτερη περιοχή, οπότε και θα έχουν επιστρέψει και όλοι οι σπουδαστές που εργάζονται στα ξενοδοχεία.

Η στελέχωση της Σχολής

Όσον αφορά τη στελέχωση της Σχολής, δυστυχώς, όπως είπε ο κ. Κλεισαρχάκης, δεν αναμένεται τοποθέτηση κανενός υπαλλήλου. Στη Σχολή υπηρετούν 3 μόνιμοι υπάλληλοι και τρεις συμβασιούχοι, οι οποίοι παρέμεναν στις θέσεις τους με προσωρινά μέτρα και οι οποίοι, στο μεσοδιάστημα, είχαν λάβει μέρος σε διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και έχουν πετύχει το διορισμό τους σε άλλες θέσεις και Υπηρεσίες.

Σχετικά με το έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό, έχουν γίνει σχεδόν όλες οι προσλήψεις και από αύριο θα βρίσκονται στις θέσεις τους. Μάλιστα φέτος το ωρομίσθιο προσωπικό που προσέλαβε το υπουργείο για την ΑΣΤΕΚ είναι περισσότερο από το αντίστοιχο που προσελήφθη για την ΑΣΤΕ Ρόδου, είπε ο αν. διευθυντής της σχολής, επισημαίνοντας ότι απομένει η συμπλήρωση μιας ή δυο ειδικοτήτων.

Απαντώντας στο ερώτημα, αν η πρώην διευθύντρια της ΑΣΤΕΚ Βανέσα Σημαντηράκη θα επανατοποθετηθεί στη θέση της διευθύντριας της Σχολής, ο κ. Κλεισαρχάκης είπε ότι εκκρεμεί η διαδικασία σύγκλισης του συμβουλίου, που είναι αρμόδιο στο Υπουργείο Τουρισμού, που θα αποφασίσει για την τοποθέτησή της.

Να φροντίσει για σίτιση και στέγαση!

Μια από τις σοβαρές εκκρεμότητες που αφορούν τη στήριξη των σπουδαστών της ΑΣΤΕΚ είναι η σίτισή τους για την οποία το Υπουργείο Τουρισμού δεν έχει λάβει καμία μέριμνα. Αν λάβει κανείς υπ’ όψιν τις συνθήκες που διαμορφώνονται γενικά λόγω του αυξημένου κόστους διαβίωσης και την ακρίβεια που επικρατεί στην αγορά, η ανάγκη σίτισης των σπουδαστών φέτος προκύπτει με μεγαλύτερη ακόμη ένταση και επιβάλει τη λήψη επειγόντων μέτρων. Όπως τονίζει ο Διευθυντής, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία στην απουσία πρόνοιας για τη σίτιση των σπουδαστών της ΑΣΤΕΚ, αν αναλογιστεί κανείς ότι υπολογίζεται πως η σχετική ετήσια δαπάνη για το υπουργείο με την οποία μπορεί να καλύψει τη σίτιση των σπουδαστών της σχολής δεν θα ξεπερνά τις 20.000 ευρώ, αφού ένα ποσοστό της συνολικής δαπάνης θα καλύπτουν οι σπουδαστές με ημερήσια καταβολή 2,5 ευρώ/άτομο. Το κονδύλι είναι γελοίο, αφού θα μπορούσε με αυτή τη δαπάνη το Υπουργείο Τουρισμού να κάνει σύμβαση με 3-4 καταστήματα εστίασης της πόλης του Αγίου Νικολάου για να προσφέρουν φαγητό στους σπουδαστές, τόνισε.

Επίσης, καμία μέριμνα δεν υπάρχει από το υπουργείο, για στήριξη των σπουδαστών που έχουν σοβαρή οικονομική ανάγκη, στην αντιμετώπιση της στέγασής τους. Στον Άγιο Νικόλαο, όπως και αλλού, τα ενοίκια έχουν αυξηθεί, ενώ τα διαθέσιμα διαμερίσματα έχουν μειωθεί αφού ανθεί η εκμετάλλευσή τους με βραχυχρόνια μίσθωση.

Αναρωτιέται, όμως κανείς, πως μπορεί το ΕΛΜΕΠΑ και μισθώνει δωμάτια σε ξενοδοχείο της περιοχής για να διατεθούν σε φοιτητές του τοπικού Τμήματος με συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια, αλλά το Υπουργείο Τουρισμού δεν μπορεί να ενεργήσει ανάλογα, για να βοηθήσει τους σπουδαστές της ΑΣΤΕΚ με οικονομικό πρόβλημα, να βρουν στέγη και να μην αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους, λόγω αδυναμίας αντιμετώπισης από τις οικογένειές τους των εξόδων διαβίωσης τους στον Άγιο Νικόλαο.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ