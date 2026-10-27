Με τη δέουσα λαμπρότητα και ξεχωριστή μεγαλοπρέπεια τελέστηκε το εσπέρας 25 και ανήμερα της 26 Οκτωβρίου 2026, εορτή του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλύτου και θαυματουργού, η πανήγυρη του εορτάζοντος φερώνυμου Ιερού Ναού Νέων Βρυούλων Ηρακλείου.

Στις Ιερές Ακολουθίες, τόσο του Μεγάλου πανηγυρικού Εσπερινού, όσο και κατά την κυριώνυμη ημέρα της εορτής στον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία προέστη, κατόπιν κανονικής αδείας του Σεβ. Αρχιπισκόπου Κρήτης κ. Ευγενίου και ευγενικής προσκλήσεως του ιερατικώς προϊσταμένου του ναού Πρωτ. του Οικουμενικού Θρόνου π. Γεωργίου Λαδουκάκη, ο Σεβ. Μητροπολίτης Ιεραπύτνης και Σητείας κ. Κύριλλος, ο οποίος ευλόγησε τους προσφερόμενους άρτους και κήρυξε κατάλληλα τον Θείο Λόγο.

Κατά το κήρυγμά του ο Σεβ., στον Εσπερινό αναφέρθηκε στη ζωή, το μαρτύριο και τη μυροβλυσία του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, τονίζοντας ότι αποτελεί διαχρονικό πρότυπο ακλόνητης πίστης, θάρρους, αυτοθυσίας και ολοκληρωτικής αφοσίωσης στον Χριστό. Επισήμανε ότι το μαρτύριο του Αγίου δεν αποτελεί απλώς μία πράξη ηρωισμού, αλλά ζωντανή ομολογία της Αναστάσεως του Χριστού και της νίκης της ζωής απέναντι στον θάνατο. Ιδιαίτερα στάθηκε στο πνευματικό νόημα της μυροβλυσίας του Αγίου, ως φανέρωσης της θείας Χάριτος, της αγιότητας και της διαρκούς παρουσίας του στη ζωή της Εκκλησίας. Αναφέρθηκε επίσης στην ιστορική διαδρομή της ενορίας και στην πίστη των Μικρασιατών προσφύγων, οι οποίοι, παρά τις δοκιμασίες του ξεριζωμού, διατήρησαν ζωντανή την ευλάβειά τους προς τον Άγιο Δημήτριο και δημιούργησαν έναν τόπο προσευχής, ενότητας και πνευματικής ζωής. Υπογράμμισε ακόμη ότι η τιμή προς τους Αγίους δεν εξαντλείται στις λατρευτικές εκδηλώσεις, αλλά πρέπει να εκφράζεται καθημερινά με έμπρακτη αγάπη, συγχώρηση, αλληλεγγύη και προσφορά προς τον συνάνθρωπο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ευθύνη των γονέων να μεταδίδουν στα παιδιά τους τη ζωντανή πίστη με το προσωπικό τους παράδειγμα, καθώς και στην ανάγκη οι νέοι να εμπνέονται από το θάρρος και την αγιότητα του Αγίου Δημητρίου και του Αγίου Νέστορος. Καταλήγοντας, κάλεσε τους πιστούς να διαφυλάξουν την ενότητα και την πνευματική παράδοση της ενορίας, ώστε η ζωή τους να αναδίδει την «ευωδία του Χριστού» και να αποτελεί διαρκή μαρτυρία πίστης, ελπίδας και αγάπης.

Πριν την Απόλυση ο ιερατικώς προϊστάμενος του ναού, Αιδεσιμολ. Πρωτ. του Οικουμενικού Θρόνου π. Γεώργιος Λαδουκάκης, προσφώνησε με θερμούς λόγους τον Σεβ. κ. Κύριλλο και τον ευχαρίστησε εγκάρδια για την ευλογητική παρουσία του στη φετεινή πανήγυρη του ναού, ευχόμενος ο Άγιος Δημήτριος να του χαρίζει υγεία και δύναμη ανεξάντλητη στην επιτέλεση των αρχιερατικών καθηκόντων του.

Την κυριώνυμη ημέρα της εορτής ο Σεβ. κ. Κύριλλος χοροστάτησε στην Ακολουθία του Όρθρου και στη συνέχεια προέστη της Θείας Λειτουργίας. Κατά το κήρυγμά του, αναφέρθηκε στη φωτεινή μορφή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου, τονίζοντας την ακλόνητη πίστη, τη γενναιότητα, το θάρρος και την παρρησία με την οποία ομολόγησε τον Χριστό, αψηφώντας τις απειλές, τους διωγμούς και τον ίδιο τον θάνατο. Υπογράμμισε ότι ο Άγιος Δημήτριος προτίμησε να θυσιάσει τα αξιώματα, τις τιμές και τελικά την ίδια του τη ζωή, παρά να αρνηθεί την πίστη του στον Αναστημένο Χριστό. Επισήμανε ότι το μαρτύριό του δεν αποτελεί απλώς μία πράξη ανθρώπινου ηρωισμού, αλλά κορυφαία έκφραση αγάπης και αφοσίωσης στον Θεό και ζωντανή μαρτυρία της νίκης της ζωής απέναντι στον θάνατο. Ιδιαίτερα τόνισε ότι η αληθινή γενναιότητα του χριστιανού βρίσκεται στη δύναμη να παραμένει πιστός στις αρχές και στις αξίες του Ευαγγελίου, ακόμη και μέσα στις δυσκολίες και τις αντιξοότητες της ζωής. Καταλήγοντας, κάλεσε τους πιστούς, και ιδιαίτερα τους νέους, να εμπνέονται από το παράδειγμα του Αγίου Δημητρίου και να ομολογούν καθημερινά τον Χριστό με θάρρος, συνέπεια, αγάπη και έμπρακτη εφαρμογή των εντολών Του.

Επίσης, ευχαρίστησε θερμά και με ευγνώμονες λόγους τον Σεβ. Αρχιεπίσκοπο Κρήτης κ. Ευγένιο, Πρόεδρο της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης, για την κανονική άδεια να ιερουργήσει και να προστή στην πανήγυρη της Ενορίας, αλλά και τον φιλόκαλο προϊστάμενο του πανηγυρίζοντος Ιερού Ναού πρωτ. του Οικουμενικού Θρόνου π. Γεώργιο Λαδουκάκη για την ευγενική πρόσκληση.

Στις Ιερές Ακολουθίες έλαβαν μέρος οι Πανοσιολ. Αρχιμανδίτες Αμβρόσιος Σκαρβέλης, Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητροπόλεως Ιεραπύτνης και Σητείας, Τιμόθεος Παναγιωτάκης, Ηγούμενος της Ιεράς Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Τιμίου Σταυρού Βωσάκου της Ιεράς Μητροπόλεως Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου, και Χρυσόστομος Νικάκης, Ιεροκήρυκας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης και Διευθυντής του Ραδιοφωνικού Σταθμού, οι Αιδεσιμολ. πρωτοπρεσβύτεροι της πανηγυρίζουσας Ενορίας και άλλων όμορων Ενοριών της πόλεως Ηρακλείου και ο Ιεροδιάκονος Πορφύριος Ζερβάκης.

Εκκλησιάστηκε πλήθος ευσεβών χριστιανών, τόσο στον Εσπερινό όσο και την κυριώνυμη ημέρα της εορτής, οι οποίοι με ευλάβεια προσήλθαν και ασπάστηκαν το τεμάχιο του ιερού λειψάνου του Αγίου που φυλάσσεται στον ιστορικό ναό, μεταξύ των οποίων και ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ηρακλείου κ. Νικόλαος Συριγωνάκης.