Υπουργείο Ανάπτυξης: Νομική επεξεργασία για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τις στρατηγικές επενδύσεις

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Υπουργείο Ανάπτυξης: Νομική επεξεργασία για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τις στρατηγικές επενδύσεις

by anatolh kim
27/10/2026
in Ελλάδα, Πολιτική
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Την επεξεργασία προτάσεων για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις στρατηγικές επενδύσεις προβλέπει απόφαση της γενικής γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Ανάπτυξης, η οποία δημοσιεύθηκε σήμερα στη Διαύγεια.

Σύμφωνα με την απόφαση, αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή εξειδικευμένων νομικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου «Καλές Πρακτικές στο πλαίσιο των Στρατηγικών Επενδύσεων», με σκοπό την υποστήριξη της επεξεργασίας προτάσεων μεταρρύθμισης του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

Στις προβλεπόμενες εργασίες περιλαμβάνονται η επεξεργασία προτάσεων τροποποίησης του νόμου 4864/2021, η εξέταση της ανάγκης για νέες νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις, καθώς και η σύνταξη και νομοτεχνική επεξεργασία σχεδίων διατάξεων.

Παράλληλα, προβλέπεται η αξιολόγηση του ισχύοντος πλαισίου και η διατύπωση προτάσεων για την απλοποίηση των διαδικασιών που αφορούν τις στρατηγικές επενδύσεις, καθώς και η εκπόνηση Ανάλυσης Συνεπειών Ρύθμισης για τις προτεινόμενες παρεμβάσεις.

Η απόφαση προβλέπει δαπάνη ύψους 74.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι, πρόσφατα, το υπουργείο Ανάπτυξης είχε ανακοινώσει ότι κατά τη συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα, συζητήθηκε η επικείμενη μεταρρύθμιση του νομοθετικού πλαισίου για τις στρατηγικές επενδύσεις.
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