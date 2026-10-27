Προς: Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρο ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ.

Προς : Yφυπουργό Χωροταξίας και Ανάπτυξης κ. Μαριλένα ΣΟΥΚΟΥΛΗ– ΒΙΛΙΑΛΗ.

«οὐ μόνον ἀρχὴ ἄνδρα δείκνυσιν, ἀλλὰ καὶ ἀρχὴν ἀνήρ»

Θέμα: «Άμεση θεσμική προστασία 2.000.000 γεωτεμαχίων ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ και 1.000.000 ιδιοκτητών και των οικογενειών αυτών, όπου πληρούν τα κριτήρια του Π.Δ/Νόμο 3212/2003 (ΦΕΚ 308 Α’) σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 3 Ν. 3212/2003»)

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ

Αξιότιμη κυρία Υφυπουργέ,

Η ιστορική αναδρομή της εκτός σχεδίου δόμησης :

Η ιστορική διαδρομή του δρόμου (1928–2003) και ποτέ θεσμοθετήθηκε ο κοινόχρηστος χώρος (οδός). Ο μνηστήρας Αντίνοος στην (ονείρου) Οδύσσεια όλων μας .Ο δρόμος είχε την δική του ιστορία την γράψαμε , απλά και κατανοητά….

Διαπιστώσεις

Ένα γεωτεμάχιο εκτός σχεδίου δόμησης άνω των 4.000 μ2 ήταν ,είναι, και θα είναι άρτιο και οικοδομήσιμο (χωρίς απαίτηση σε κοινόχρηστο χώρο), εφόσον ο νόμιμα μεταγραμμένος στο οικείο υποθηκοφυλακείο τίτλος ιδιοκτησίας του είναι πριν το έτος 2003. Από το 1928 έως το έτος 2003, δεν έχει καμία σχέση ο δρόμος με την οικοδομησιμότητα. Μετά το έτος 2003, νομοθετήθηκε ότι απαιτείται πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο, δηλαδή οι κατάτμησης γεωμεταχιων . Από το έτος 1923 απαγορεύονταν η διάνοιξη νέων οδών. Το έτος 1977 η πολιτεία έδωσε «χάρη» στους υφιστάμενους δρόμους ,Νόμος 651/1977 (ΦΕΚ 207/Α’/27-07-1977) ,από δω και πέρα όποιος ανοίγει νέο δρόμο έχει ποινή τρία (3) χρόνια φυλακή.. Σε αρκετές περιοχές δε, το μεταφορικό μέσον της εποχής από αρχή του γνωστού κόσμου (2700 π.χ μινωικός πολιτισμός, έως και το έτος 1977,) ήταν ο γάιδαρος, οπότε ότι εμφανίζεται στους χάρτες της Γ.Υ.Σ (1976), έρχεται όχι μόνο από το έτος 1928 αλλά από το έτος 2700 π.Χ. Άρα το έτος 1978 και 1985 ο ιστορικός νομοθέτης και το ΣτΕ, γνώριζε ότι δεν υπάρχει ο «δρόμος», στην απαίτηση για οικοδομησιμότητα, αφού και τα δύο Π.Δ. 1978 &1985 έχουν την αντίστοιχη έγκρισή του. Το έτος 2003 με το Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308 Α’), ο ιστορικός νομοθέτης θέσπισε «ελάχιστον εμβαδόν γηπέδου 4.000 μ² και πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο 25 μέτρα». ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ το έτος 2003 με το Ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 308 Α’) , με το Άρθρο 23 παρ. 3 θέσπισε ρητή μεταβατική διάταξη, ότι η απαίτηση για πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο 25 μέτρα, «δεν ισχύει για γήπεδα που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού ». Τόσο απλά είναι τα πράγματα και τα έχουμε κάνει «πυρηνική φυσική». ΣτΕ 176/2003 .Είναι φανερό ΣτΕ δεν έλαβε υπ’ όψιν τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 23 παρ. 3 του Ν. 3212/2003, βάσει των οποίων γίνεται ειδική μνεία πως η περίπτωση α’ της παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. της 24-31.5.1985 δεν ισχύει για γήπεδα που υφίστανται κατά την έναρξη ισχύος του Ν. 3212/2003, δηλαδή προ της 31/12/2003, γιατί άραγε; Πρέπει να γίνει αντιληπτό και κατανοητό ότι το Κράτος ως δημόσιος φορέας (ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ, ΠΡΟΝΟΙΑ & ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ, ΕΚΚΛΗΣΙΑ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ, ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ&ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ), ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ (ΕΣΥ),ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΟΤΑ), ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΕΡΕΥΝΑ, ΣΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΕΝΟΠΛΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ, ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ (ΔΕΚΟ / ΝΠΙΔ), η ΒΟΥΛΗ και τόσα άλλα ακόμα), πληρώνονται από τον προϋπολογισμό του Κράτους, δηλαδή από την παραγωγή πλούτου και υπεραξίας του ιδιωτικού τομέα, κανενός, μα κανενός άλλου. Καλά είναι τα λόγια και οι απόψεις, αλλά κάποια στιγμή έρχεται ο λογαριασμός για όλα τα παραπάνω και πρέπει να πληρωθεί. Πώς θα πληρωθεί ο λογαριασμός, από τον αέρα; Ούτε κοπανιστός γίνεται, ούτε τρώγεται ούτε πληρώνεται κανένας, από τον αέρα. Και όταν δεν φθάνουν τα χρήματα, τότε δανειζόμαστε και αναπόφευκτα έρχεται η υποθήκευση της Ελλάδας και του μέλλοντος των παιδιών μας ……………και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Συντελείται η μεγαλύτερη, «αναίμακτη σφαγή» περιουσίας πανελλαδικά, και απώλειας εθνικού πλούτου, 150 δις ευρώ απευθείας και σε 20 χρόνια 500 δις, την ίδια στιγμή όπου ο Έλληνας ΔΕΝ μπορεί να φτιάξει σπίτι , χωρίς ουσιαστικά να ενδιαφέρεται κανένας αρμόδιος. Τόσο απλά είναι τα πράγματα, και τα έχουμε κάνει πυρηνική φυσική, δεν καταλαβαίνει κανένας πόσο πόνο και ζημιά κάνετε σε 1.000.000 πολίτες, και τις οικογένειες αυτών .

Ο Αντίνοος στην (ονείρου) Οδύσσεια των ενός εκατομμύριου ιδιοκτητών πανελλαδικά :

Εάν η Πολιτεία θεωρεί ότι το υφιστάμενο καθεστώς της εκτός σχεδίου δόμησης πρέπει να αλλάξει, έχει την αρμοδιότητα να το πράξει. Οφείλει, όμως, παράλληλα να εξετάσει με ιδιαίτερη προσοχή τη θέση εκείνων που απέκτησαν και διατήρησαν νόμιμα τις ιδιοκτησίες τους υπό το προηγούμενο καθεστώς. Δεν ζητείται προνομιακή μεταχείριση. Ζητείτα από τους εκπροσώπους τους κράτουςς να έχουν την ειλικρίνεια να βγουν και να πουν: παιδιά κάναμε λάθος από το 1928, τώρα θα ενσωματώσουμε την απαίτηση σε δρόμο, αλλά χάριν του ότι είμαστε κράτος θα δώσουμε μια μεταβατική περίοδο μιας γενεάς (30 χρόνια), για να μην στην ουσία «βγάλουμε τα μάτια μας μόνοι μας», βάζοντας το ΣτΕ μπροστά σαν δικαιολογία.

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο και τη συνδρομή σας.

«Κατά τον δαίμονα εαυτού»

Τίτος Κάββαλος

Εκπρόσωπος επικοινωνίας τριάντα τριών (33) ιδιοκτητών ακινήτων, ιδιοκτήτης στο χωριό Σείσι Τ.Κ. Βραχασίου, Δήμου Αγίου Νικολάου Κρήτης. email: [email protected]

Υ.Γ.1: Οι πολίτες ευημερούν όταν ευημερεί η κοινωνία, ποτέ το αντίστροφο, μας έμαθε ο κ. Γιάννης Χρονάκης στο γυμνάσιο στη Νεάπολη.

Υ.Γ.2: Ερώτηση προς τον ιστορικό νομοθέτη (Υπουργείο Δικαιοσύνης, ΥΠ.ΕΝ. και Μέγαρο Μαξίμου):

Στη χώρα μου, που θα πάω στον πόλεμο να δώσω τη Ζωή μου όταν χρειαστεί, ρωτάω τι εφαρμόζεται τελικά: Μια νομολογία που αφορά αποκλειστικά την υπόθεση όπου εκδικάστηκε (ΣτΕ 176/2023) από 27-1, Δικαστές (μη εκλεγμένοι από τον ελληνικό λαό) όπου υπηρετούν το λειτούργημά τους στο ΣτΕ, ή ένας εν ισχύ νόμος, όπου δεν έχει αλλάξει, ούτε τροποποιηθεί. (Ν. 3212/2003, Άρθρον 23, παρ. 3.), νομοθεσία όπου εφαρμόζεται διαχρονικά και αδιάλειπτα από το έτος 1928, νόμους όπου έχουν ψηφιστεί από 151 Βουλευτές εκλεγμένους από τον ελληνικό λαό; Παρακαλούμε οι άρχοντες της Ελλάδας μας εν έτει 2026, να μας απαντήσουν.

Υ.Γ.3 : Ανοίγουμε την αγκαλιά μας στου χιλιάδες μετανάστες από τρίτες χώρες, χωρίς χαρτιά χωρίς τίποτα, και καλά κάνουμε αφού και οι πρόγονοι μας μετανάστες ήταν. Παράλληλα να κάνουμε και το ίδιο και για τους ανθρώπους όπου έρχονται από πρώτες χώρες και θέλουν να επενδύσουν σε εμάς τα χρήματά τους και να κάνουμε και το ίδιο και για τους Έλληνες όπου έχουν αποκτήσει οικοδομήσιμο οικόπεδο , και ξαφνικά δεν χτίζει…..αφου έτσι αποφάσισαν 27-1 , άνθρωποι όπου υπηρετούν το λειτούργημα τους στο ΣτΕ. Κάποια στιγμή θα πρέπει να μάθουμε να ντρεπόμαστε λίγο…