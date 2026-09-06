Στις 1 Απριλίου 2026 ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας κ. Νικόλαος Παπαθανάσης εξέδωσε την απόφαση με ΑΔΑ: 6845Η-ΖΥΘ, με την οποία τροποποιείται για δεύτερη φορά η απόφαση ένταξης του έργου «Έργα προστασίας ακτογραμμής ανατολικά του λιμένα Σητείας».

Πρόκειται για το γνωστό σε όλους μας έργο κατασκευής τριών ύφαλων κυματοθραυστών στον παραλιακό δρόμο Σητείας–Παλαίκαστρου, ένα έργο που συνδέεται άμεσα με την προστασία του δρόμου των περιουσιών και της ασφάλειας των πολιτών. Τι προβλέπει η νέα απόφαση;

ΜΕΊΩΣΗ του φυσικού αντικειμένου και δραστική μείωση του προϋπολογισμού:

Από 3.982.151 ευρώ, ο προϋπολογισμός μειώνεται σε μόλις 1.165.800 ευρώ.

Και ποιο είναι πλέον το φυσικό αντικείμενο;

Το λέει ξεκάθαρα η ίδια η απόφαση:

«Πλήρης κατασκευή του ανατολικού ύφαλου κυματοθραύστη, ΕΝΟΣ ΕΚ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ…»

Δηλαδή, για να το καταλάβουμε όλοι:

Από τους τρεις κυματοθραύστες, αυτή τη στιγμή προβλέπεται με βάση την υπουργική απόφαση η πλήρης κατασκευή ΜΌΝΟ ΤΟΥ ΕΝΌΣ.

Και για τους άλλους δύο;

Σιωπή.

Το ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώθηκε και το έργο δεν έχει πλέον την προηγούμενη ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ χρηματοδοτική κάλυψη και τα χρήματα τα οποία θα απαιτηθούν θα πρέπει να τα ΠΛΗΡΏΣΕΙ Ο ΈΛΛΗΝΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΎΜΕΝΟΣ.

Άρα σήμερα υπάρχει ένα κρίσιμο ερώτημα:

Με ποια χρηματοδότηση θα κατασκευαστούν οι υπόλοιποι δύο κυματοθραύστες;

Γιατί χωρίς εξασφαλισμένη πίστωση, έργο δεν γίνεται.

Και εδώ πλέον οι ευθύνες είναι συγκεκριμένες.

Κύριε Πλακιωτάκη,

Δεν αρκούν άλλες δηλώσεις, διαβεβαιώσεις και υποσχέσεις ότι «θα βρεθούν τα χρήματα».

Τα χρήματα πρέπει να βρεθούν ΤΩΡΑ.

Το Ταμείο Ανάκαμψης τελείωσε. Η απόφαση τροποποίησης εκδόθηκε από τον Απρίλιο. Και σήμερα, αρχές Σεπτεμβρίου, ακόμη συζητάμε πώς θα συνεχιστεί ένα έργο που αφορά την προστασία της ακτογραμμής της Σητείας. 5 ΜΉΝΕΣ ΑΠΡΑΓΊΑΣ. Αν πραγματικά υπάρχει πολιτική βούληση, η διαδικασία εξασφάλισης της χρηματοδότησης έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί χθες.

Όχι όταν πέσει ακόμη ένα κομμάτι του παραλιακού δρόμου. Όχι όταν δημιουργηθεί νέο πρόβλημα στην ασφάλεια των πολιτών.

Κύριε Δήμαρχε,

Είχατε εκφράσει στο παρελθόν τις αντιρρήσεις σας για τη συγκεκριμένη λύση.

Σήμερα όμως η πραγματικότητα είναι μπροστά σας.

Το έργο, όταν κατασκευάζεται, προστατεύει την ακτογραμμη. Κινηθείτε άμεσα και απαιτείστε από την κυβέρνηση συγκεκριμένη, δεσμευτική και άμεση χρηματοδότηση για την ολοκλήρωση και των τριών κυματοθραυστών.

Εσείς, κύριε Δήμαρχε, έχετε χρέος απέναντι στην πόλη.

Και εσείς, κύριε Πλακιωτάκη, έχετε την πολιτική υποχρέωση να δώσετε άμεσα λύση.

Δεν ζητάμε άλλες υποσχέσεις. Ζητάμε χρηματοδότηση και ολοκλήρωση του έργου.

Γιατί αυτή τη στιγμή, στην ουσία, το έργο βρίσκεται στον αέρα.

Και ο παραλιακός δρόμος δεν μπορεί να περιμένει άλλο έναν χειμώνα.

Τρείς κυματοθραύστες προβλέφθηκαν — έναν μας αφήσατε!

Υποσχέσεις τέλος — χρηματοδότηση τώρα!