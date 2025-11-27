Αίματα παντού. Στους τοίχους, τις εικόνες, στο «Π» της ηλικιωμένης. Ακριβώς δίπλα ένα λευκό τραπεζάκι με ροδάκια, εκεί όπου η αδικοχαμένη 75χρονη έκρυβε τα χρήματα και τους κόπους μιας ζωής.

Ο συγκλονιστικός διάλογος που αποκάλυψε το Live News μαρτυρά πως η 75χρονη χωρίς να φέρει καμία αντίσταση έδειξε στην 46χρονη πού βρίσκονται τα χρήματα.

«Α, εκεί πέρα έχει εκεί, εκεί που είναι οι ρόδες, εκεί είναι η τράπεζα, παρ’ την και φύγε παιδί μου, έλα, δεν σε είδα, δεν σε ξέρω. Φύγε αγάπη μου, να με σκοτώσεις ήρθες;».

Όλα δείχνουν πως ήθελε να την σκοτώσει. Παρά το γεγονός ότι η γυναίκα τής έδωσε αμέσως αυτό που ήθελε, δηλαδή τα χρήματα και παρά το γεγονός ότι δεν είχε καταλάβει ποια είχε μπροστά της.

Μέχρι την τελευταία στιγμή, η 75χρονη πίστευε πως απέναντί της είχε έναν άντρα ληστή και όχι μία γυναίκα και μάλιστα τη νύφη της.

Οργή προκαλεί ο τρόπος που αρχικά περιέγραφε η 46χρονη τον τόπο του εγκλήματος πριν ομολογήσει:

«Σήμερα βρήκε την οικογένειά μας ένα μεγάλο κακό, καθώς εγώ και η αδερφή του άντρα μου βρήκαμε την πεθερά μου σκοτωμένη μέσα στο σπίτι της. Αυτήν την στιγμή που σας μιλάω είμαι πάρα πολύ συγκλονισμένη αλλά θα προσπαθήσω να σας πω ό,τι ακριβώς συνέβη σήμερα για να σας βοηθήσω να βρείτε αυτούς που έκαναν κακό στην πεθερά μου. Σήμερα έμαθα ότι μέσα στο σπίτι της είχε λεφτά, κάπου 6 – 8 χιλιάδες ευρώ. Δεν μπορώ να το πιστέψω ακόμα αυτό που συνέβη στην οικογένειά μας. Την αγαπούσα πάρα πολύ την κυρία Στέλλα».

Στοιχεία που δείχνουν προμελέτη

Φαίνεται πως είχε σκεφτεί και την παραμικρή λεπτομέρεια. Από την ώρα που έδρασε, τις κάμερες που έκλεισε, τα σύνεργα που χρησιμοποίησε, μέχρι τη δικαιολογία που θα πει αν τυχόν την πιάσουν.

Από την πρώτη στιγμή όμως υπήρχαν στοιχεία που έδειχναν πως ο δολοφόνος δεν ήταν ένας απλός ληστής, αλλά κάποιος από το κοντινό περιβάλλον του θύματος.

Ακόμα και η κόρη της 75χρονης απορούσε πώς είναι δυνατόν ο ληστής που κατακρεούργησε τη μητέρα της, να ψάχνει στοχευμένα σε ένα μόνο κομμάτι του σπιτιού αφήνοντας το υπόλοιπο άθικτο.

Προμελέτη δείχνει ακόμα και το σημείο που επέλεξε η 46χρονη για να εισβάλλει στο σπίτι. Με ένα σφυράκι σπάει το τζάμι, μπαίνει στο σαλόνι και κατευθύνεται στην κρεβατοκάμαρα. Τότε αρχίζουν τα βασανιστικά 40 λεπτά για την ανυπεράσπιστη ηλικιωμένη γυναίκα.

Την βασανίζει μέχρι θανάτου. Τα χτυπήματα δείχνουν μένος, αλλά ο τρόπος δράσης μεθοδικότητα.

Στις 02:17 π.μ., 150 λεπτά πριν τη δολοφονία, η 46χρονη βγαίνει από το σπίτι της. Μπαίνει στο αμάξι και κινείται προς το σπίτι της 75χρονης. Στις 03:04π.μ. η κατηγορούμενη κινείται πεζή έξω από την οικία του θύματος. Στις 03:17π.μ. ακούγεται να σπάει το τζάμι του σπιτιού από το οποίο μπήκε η δράστιδα στο εσωτερικό του σπιτιού.

Το ρολόι δείχνει 03:23 όταν η 75χρονη εκλιπάρει να μην την σκοτώσει, μέχρι η ηλικιωμένη να υποκύψει τελικά στα τραύματα που της κατάφερε η 46χρονη.

Στις 03:53 η κατηγορούμενη καταγράφεται να αποχωρεί από το σπίτι, να μπαίνει μέσα στο αμάξι της και να επιστρέφει στον γιο της γυναίκας που δολοφόνησε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ηχητικό ντοκουμέντο ακούγεται η ηλικιωμένη στις 03:37 να φωνάζει «στα έδωσα τα λεφτά, φύγε». Έπειτα ακούγεται να λέει το «Πάτερ ημών» και στη συνέχεια να δέχεται το τελειωτικό χτύπημα.