Ενίσχυση στα δοκάρια για την Αναγέννηση η οποία ανακοίνωσε τον Μιχάλη Ιατράκη, αναφέροντας αναλυτικά:

Είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε την απόκτηση του 23 χρόνου τερματοφύλακα Μιχάλη Ιατράκη .

Ξεκίνησε το ποδόσφαιρο στην Ακαδημία του ΠΑΟ στο Ηράκλειο και από εκεί μεταπήδησε στον ΟΦΗ. Στην συνέχεια αγωνίστηκε στην Κ19 του Εργοτέλη.

Έχει αγωνιστεί στον Πόρο, το Τυμπάκι και τη Μύκονο στη Γ´ Εθνική και πριν από αυτές τις ομάδες στο Ρούβα.

Ευχόμαστε στον νέο μας τερματοφύλακα πάνω από όλα υγεία και επιτυχίες με την ιστορική φανέλα των ΛΙΟΝΤΑΡΙΩΝ .