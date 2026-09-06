Τη συλλογή τίτλων που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια συνέχισε η ΑΕ Νεάπολης, η οποία κατέκτησε το πρώτο τρόπαιο της σεζόν 2026/2027 της ΕΠΣ Λασιθίου στον 11ο τελικό Super Cup «Νικόλαος Ατσαλάκης» ο οποίος διεξήχθη στο γήπεδο του Σισίου, επικρατώντας με σκορ 2-0 του ΑΟ Βραχασίου, με γκολ των Ενσία 28’ και Σταυρακάκη 87’.

Δοκάρι είχαν στο 23’ οι Βραχασώτες με τον Τζιλάι και οι Νεαπολίτες στο 72’ με τον Στακάκη.

Το άλμπουμ από το παιχνίδι



Το άλμπουμ από τις απονομές



Διαιτητής ήταν ο Φραγκιαδάκης, με βοηθούς τους Σιγανό και Εγγλέζο. Τέταρτος διαιτητής ο Κωνσταντίνος Λιάγκος.

ΑΕ ΝΕΠΟΛΗΣ (ΜΗΝΑΣ ΠΙΤΣΟΣ): Κουναλάκης, Κωστέας, Ντάμο, Αγγ.Μότσο, Μαυρής, Ντρεϊάι (60’ Χαλκιαδάκης), Κασαπάκης (81’ Μουζιούρας), Μαν.Σταυρακάκης, Γρηγοράκης (46’ Αν.Μότσο), Ενσιά (55’ Αργυρός), Στακάκης.

ΑΟ ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ (ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΤΑΘΗΣ): Κορνηλάκης, Ζερβός, Χαλιλάι, Κίστα (75’ Μαρ.Σταυρακάκης), Μανδουράρης, Ποσκούρισιτς, Μανδουράρης, Τσανάι, Γκερδούκι, Βλαχάκης, Νίκολλι (66’ Γκρέμο).