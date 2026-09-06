Παρακολουθήστε σε ζωντανή ενημέρωση την εξέλιξη του αγώνα Super Cup της ΕΠΣ Λασιθίου “Νικόλαος Ατσαλάκης” ανάμεσα στην πρωταθλήτρια 2026 ΑΕ Νεάπολης και τον κυπελλούχο 2026 ΑΟ Βραχασίου.





– κρατήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των αεροπόρων που έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο

– ξεκίνησε το παιχνίδι

-10′ μοιρασμένη εικόνα στο παιχνίδι με ένα σουτ έξω από την περιοχή για κάθε ομάδα

Οι ενδεκάδες

ΑΕ ΝΕΠΟΛΗΣ (ΜΗΝΑΣ ΠΙΤΣΟΣ): Κουναλάκης, Κωστέας, Ντάμο, Αγγ.Μότσο, Μαυρής, Ντρεϊάι, Κασαπάκης, Σταυρακάκης, Γρηγοράκης, Ενσιά, Στακάκης.

ΑΟ ΒΡΑΧΑΣΙΟΥ (ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΣΤΑΘΗΣ): Κορνηλάκης, Ζερβός, Χαλιλάι, Κίστα, Μανδουράρης, Ποσκούρισιτς, Μανδουράρης, Τσανάι, Γκερδούκι, Βλαχάκης, Νίκολλι.