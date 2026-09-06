Στο πλαίσιο των ειδικών δράσεων που εκπονεί η Διευθυνση Αστυνομίας Χανίων για την αντιμετώπιση του φαινομένου του αθέμιτου ανταγωνισμού και την εν γένει εφαρμογή της τουριστικής νομοθεσίας, και μετά από συνεχιζόμενες καταγγελίες για παρεμπόδιση κυκλοφορίας και άγρα πελατών από υπαλλήλους υπαίθριων ιδιωτικών χώρων στάθμευσης σε περιοχή του Δήμου Κισάμου, χθες μεσημβρινές ώρες οργανώθηκε ειδική αστυνομική επιχείρηση κατά τη διάρκεια της οποίας συνελήφθη 21χρονος ημεδαπός.

Ειδικότερα, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Κισσάμου και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Χανίων, εντόπισαν τον 21χρονο να προβαίνει σε άγρα πελατών και αν παρεμποδίζει την ελεύθερη κίνηση των οχημάτων της οδού προτρέποντας τους οδηγούς να εισέλθουν και να κάνουν χρήση ιδιωτικού πάρκινγκ ιδιοκτησίας 28χρονου ημεδαπού ο οποίος απουσίαζε κατά τον έλεγχο.

Η προανάκριση ενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Κισαμου.