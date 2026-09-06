Χωρίς σπίτι και με μοναδικό της «καταφύγιο» μια σκηνή βρέθηκε νεοδιόριστη εκπαιδευτικός στον Αποκόρωνα Χανίων, η οποία αναγκάστηκε να διαμένει προσωρινά εκεί μαζί με την 4χρονη κόρη της, καθώς δεν κατάφερε να βρει κατοικία στην περιοχή όπου τοποθετήθηκε.

Η εκπαιδευτικός, με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, γνωστοποίησε τη δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει μέσω δημόσιας ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναδεικνύοντας τις σοβαρές διαστάσεις που λαμβάνει πλέον η στέγαση εκπαιδευτικών στον Αποκόρωνα και γενικά σε τουριστικούς προορισμούς της Περιφέρειας.

Η θεατρολόγος και μουσικός έχει διοριστεί στο Δημοτικό Σχολείο Καλυβών, ενώ όπως αναφέρει το apokoronaslife.gr, αναμένεται να συμπληρώνει το διδακτικό της ωράριο σε σχολικές μονάδες γειτονικών χωριών της περιοχής. Παρά τις προσπάθειές της να εξασφαλίσει ένα αξιοπρεπές κατάλυμα πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς, τα διαθέσιμα ακίνητα για ενοικίαση σπιτιού είναι ελάχιστα έως ανύπαρκτα.​

Όπως επισημαίνει η ίδια, η συντριπτική πλειονότητα των καταλυμάτων παραμένει δεσμευμένη λόγω της τουριστικής περιόδου, με τους ιδιοκτήτες να δηλώνουν διαθεσιμότητα μόνο από τον Νοέμβριο και έπειτα. Το γεγονός αυτό αφήνει μετέωρους τους λειτουργούς της εκπαίδευσης που καλούνται να παρουσιαστούν άμεσα στα σχολεία ευθύνης τους.

​Μπροστά στο αδιέξοδο, η μητέρα απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους της περιοχής (Καλύβες, Βάμος και γύρω χωριά) για την παραχώρηση κάποιας αυλής ή οικοπέδου. Στόχος της είναι να σταθμεύσει το όχημά της και να στήσει προσωρινά τη σκηνή της, διασφαλίζοντας τη νομιμότητα και την ασφάλεια της ίδιας και του ανήλικου παιδιού της.

​Η ίδια διευκρινίζει πως διαθέτει αυτονομία σε νερό και ηλεκτρικό ρεύμα, αναζητώντας απλώς ένα ασφαλές σημείο διαμονής μέχρι να καταστεί εφικτή η μίσθωση μόνιμης κατοικίας.

Λύση μετά την κατακραυγή

Μετά από παρέμβαση του Δημάρχου Αποκορώνου, Χαράλαμπου Κουκιανάκη το πρόβλημα φαίνεται ότι εν μέρει τακτοποιήθηκε.

Σύμφωνα με τη λύση που προκρίθηκε, η μητέρα και το παιδί της θα φιλοξενηθούν στο Παρθεναγωγείο Βάμου.

Η μεταφορά των δύο γυναικών στο κτίριο του Βάμου αναμένεται να ικανοποιήσει τις βασικές τους ανάγκες σε αυτή την πρώτη, κρίσιμη φάση, όπως αναφέρει το In.gr.