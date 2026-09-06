Στην πρώτη ομάδα της ΑΕ Νεάπολης προωθήθηκαν ο Μιχάλης Ανδρεαδάκης, ο Θωμάς Σταθάκος και ο Μάριος Αρβανίτης, αποτελώντας τρία ακόμη παιδιά που κάνουν το βήμα από τα τμήματα υποδομής στη μεγάλη ομάδα.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση της ανέφερε: «Τα όνειρα δεν χαρίζονται. Κερδίζονται. Με δουλειά. Με υπομονή. Με επιμονή. Με μάχες μέσα στο γήπεδο, αλλά πολλές φορές και έξω από αυτό. Υπάρχουν στιγμές που θα κουραστείς. Στιγμές που θα απογοητευτείς. Στιγμές που θα αναρωτηθείς αν αξίζει να συνεχίσεις. Εκεί όμως φαίνεται ποιος πραγματικά πιστεύει στο όνειρό του.

Ο Μιχάλης Ανδρεαδάκης, ο Θωμάς Σταθάκος και ο Μάριος Αρβανίτης είναι τρία δικά μας παιδιά. Παιδιά που μεγάλωσαν μέσα στα τμήματα υποδομής της Α.Ε. Νεάπολης, δούλεψαν, περίμεναν, πάλεψαν και σήμερα κάνουν το επόμενο μεγάλο βήμα: Από τις Ακαδημίες της Α.Ε. Νεάπολης στη μεγάλη ομάδα και στη Γ’ Εθνική.

Και για εμάς αυτό ίσως αξίζει περισσότερο από οποιαδήποτε μεταγραφή. Γιατί η Α.Ε. Νεάπολης έχει αποδείξει ότι πιστεύει στα δικά της παιδιά, τα αγαπά, τα στηρίζει και τους δίνει την ευκαιρία να ονειρευτούν. Και εκείνα, με τη σειρά τους, όταν δουλεύουν και παραμένουν προσηλωμένα στον στόχο τους, μας δικαιώνουν. Στον δρόμο ενός νέου αθλητή υπάρχουν πολλές επιλογές. Κάποιοι θα αλλάξουν δρόμο. Κάποιοι θα σταματήσουν. Κάποιοι ίσως βιαστούν να αναζητήσουν αλλού αυτό που χρειάζεται χρόνο για να χτιστεί. Όμως υπάρχει μία αλήθεια που το ποδόσφαιρο επιβεβαιώνει ξανά και ξανά: Όποιος δουλεύει, επιμένει και δεν εγκαταλείπει το όνειρό του, κάποια στιγμή θα πάρει την ευκαιρία που του αξίζει. Μιχάλη, Θωμά, Μάριε, τώρα αρχίζουν τα δύσκολα. Αυτό δεν είναι το τέλος της διαδρομής. Είναι η αρχή της. Να συνεχίσετε να δουλεύετε, να παραμένετε ταπεινοί και να παλεύετε για κάθε επόμενο βήμα. Γιατί οι μεγάλες διαδρομές ξεκινούν πάντα από μικρά βήματα. Αυτό είναι το μέλλον που θέλουμε να χτίζουμε στην Α.Ε. Νεάπολης. Με τα δικά μας παιδιά».