Κοινή ανακοίνωση των Συλλόγων Εστίασης Αγίου Νικολάου-Ιεράπετρας-Σητείας
- Πλήγμα στον Τουρισμό & την Εστίαση: Χιλιάδες επισκέπτες εγκλωβίζονται, ακυρώνουν εκδρομές και δυσκολεύονται στην πρόσβαση από και προς τα αεροδρόμια.
- Παράλυση της Αγοράς: Η τροφοδοσία των καταστημάτων μας καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη, ενώ η μετακίνηση εργαζομένων και κατοίκων μετατρέπεται σε καθημερινό Γολγοθά.
- Κίνδυνος για τη Δημόσια Υγεία: Η καθυστέρηση στη διακομιδή εκτάκτων περιστατικών υγείας εγκυμονεί τεράστιους κινδύνους. Δεν είναι δυνατόν το κόστος και η κακή διαχείριση του χρόνου των έργων να μετακυλίονται συνεχώς στις πλάτες των επαγγελματιών και των πολιτών του Λασιθίου.
- Αναθεώρηση του ωραρίου εκτέλεσης των εργασιών (π.χ. εκτέλεση κατά τις νυχτερινές ώρες ή με εκ περιτροπής κυκλοφορία).
- Ουσιαστική μέριμνα και εναλλακτικές λύσεις που δεν θα αποκόπτουν την Ιεράπετρα και το ανατολικό Λασίθι από την υπόλοιπη Κρήτη.
Η υπομονή της τοπικής αγοράς έχει εξαντληθεί.
Καλούμε τους αρμόδιους φορείς, την Περιφέρεια Κρήτης και τους Βουλευτές του νομού να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να δώσουν άμεσα βιώσιμη λύση.
- Σύλλογος Εστίασης και Διασκέδασης Δήμου Σητείας
- Σύλλογος Εστίασης & Διασκέδασης Αγίου Νικολάου
- Σωματείο Καφέ -Εστίασης Ιεράπετρας