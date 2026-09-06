Για πρώτη φορά θα παρουσιαστεί στον Άγιο Νικόλαο η ολοκληρωμένη εικόνα των μέχρι σήμερα αποτελεσμάτων της αρχαιολογικής ανασκαφής και έρευνας στην αρχαία Δρήρο. Αυτό δήλωσε στην ΑΝΑΤΟΛΗ η αν. προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Ν. Λασιθίου και συνδιευθύνουσα την ανασκαφή στη Δρήρο κ. Βάσω Ζωγραφάκη.

Η εκδήλωση προγραμματίζεται να γίνει στον κήπο του Αρχαιολογικού Μουσείου Αγίου Νικολάου μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Η ακριβής ημερομηνία της εκδήλωσης θα ανακοινωθεί προσεχώς.

Εξάλλου, στα μισά της τρέχουσας ανασκαφικής περιόδου βρίσκονται ήδη οι ανασκαφικές εργασίες στη μεγάλη ανασκαφή της αρχαίας Δρήρου, η οποία διενεργείται από τον πρώην διευθυντή της Γαλλικής Σχολής της Αθήνας Alexandre Farnoux σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ν. Λασιθίου. Η ανασκαφή διαρκεί ένα δίμηνο κάθε χρόνο (εκτός τις περιόδους μελέτης). Η φετινή ανασκαφή ξεκίνησε πριν τρεις εβδομάδες και θα κλείσει τέλος Σεπτεμβρίου.

Συνολική παρουσίαση

Όπως είπε η κ. Ζωγραφάκη, για πρώτη φορά θα παρουσιαστεί στον Άγιο Νικόλαο η αρχαία Δρήρος και η ιστορία της, βασισμένη στις ανασκαφές -μελέτες από τις αρχές του περασμένου αιώνα μέχρι και σήμερα. Η παρουσίαση θα είναι εκλαϊκευμένη για να είναι κατανοητή απ’ όλους, εντούτοις βασισμένη στην πραγματικότητα απόλυτα στην επιστημονική γνώση και συμπεράσματα από τη μελέτη των ευρημάτων. Η παρουσίαση θα γίνει από τους δύο συνδιευθύνοντες στην ανασκαφή, κ. Ζωγραφάκη και κ. Farnoux.

Στη Νεάπολη, κατά καιρούς έχουν γίνει παρουσιάσεις των αποτελεσμάτων των ανασκαφικών εργασιών, αλλά τώρα αποφασίστηκε να γίνει συνολική παρουσίαση όλων όσων γνωρίζουμε σήμερα για τη Δρήρο, επικεντρώνοντας βέβαια στα τελευταία αποτελέσματα της αρχαιολογικής έρευνας στην μεγάλης σπουδαιότητας αυτής αρχαίας πόλεως, που βρίσκεται σε τόση κοντινή απόσταση από τη Νεάπολη και τον Άγιο Νικόλαο και έχει ακόμη πάρα πολλά να μας αποκαλύψει, όσο έρχονται στο φως όλο και περισσότερα τμήματά της.

Η μοντέρνα φάση της ανασκαφικής έρευνας ξεκίνησε το 2009 -πριν 17 χρόνια δηλαδή- στην ουσία όμως η συνολική διάρκεια της ανασκαφής αυτών των χρόνων αντιστοιχεί σε μερικούς μήνες, δεδομένου ότι μέχρι πρόσφατα, το ΥΠ.ΠΟ. έδιδε άδεια για ανασκαφή μόλις 6 εβδομάδες κατ’ έτος και πρόσφατα η περίοδος αυξήθηκε σε 8 εβδομάδες ετησίως … Ενδιάμεσα υπάρχουν και παύσεις μερικών ετών, για μελέτη και δημοσίευση των ευρημάτων, που συρρικνώνουν ακόμη περισσότερο τη διάρκεια των πραγματικών ανασκαφικών εργασιών, εξήγησε η κ. Ζωγραφάκη.

Πρέπει να σημειωθεί ότι στην αρχή του 2026 έγινε στο Μουσείο της Ακρόπολης, στην Αθήνα, μια συνολική παρουσίαση για την αρχαιολογική έρευνα στη Δρήρο από την κ. Ζωγραφάκη και τον κ Farnoux.

Οι ανασκαφές στο ΒΟΑΚ

Υπό το βλέμμα της ΕΦΑΛΑΣ εξελίσσονται οι εργασίες κατασκευής του ΒΟΑΚ από την περιοχή της Ταρμάρου ως τον Άγιο Νικόλαο. Μπορεί στα κρίσιμα σημεία του τμήματος Αγίου Νικολάου- Νεαπόλεως οι ορατές από τους διερχόμενους ανασκαφικές εργασίες από συνεργεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων να ολοκληρώθηκαν, εντούτοις αρχαιολόγοι παρίστανται διαρκώς κατά τις εκσκαφικές εργασίες, που συνεχίζονται σε διάφορα σημεία μέχρι τα όρια δικαιοδοσίας της ΕΦΑΛΑΣ, δήλωσε η κ. Ζωγραφάκη.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ