Η Στέγη ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ ΚΟΡΝΑΡΟΣ σας προσκαλεί στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξανδρου Μ. Ασωνίτη

«Τα Διηγήματα (1915–2025)» εκδόσεις “ανοιχτή τέχνη”.

Μια επετειακή έκδοση για τα 30 χρόνια του Αλέξανδρου Ασωνίτη στη λογοτεχνία μας.

Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου στις 20:30 στη Στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος.



Για το βιβλίο θα μιλήσουν η Κατερίνα Γουλιέλμου και ο Αντώνης Ανηψητάκης.

Ο Αλέξανδρος Μ. Ασωνίτης γεννήθηκε το 1959 στην Αθήνα, όπου και σπούδασε Νομικά. Διευθύνει τη σχολή σεμιναρίων «Ανοιχτή Τέχνη», στο Σύνταγμα.

Έχει γράψει:

ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΑ: Η Συνείδηση της Αιωνιότητας (εκδ. Δελφίνι 1995, εκδ. Πατάκη 1999, εκδ. Ανοιχτή Τέχνη 2016, 2023), Λάλον Ύδωρ (εκδ. Πατάκη 2002). Πένθος και Έξαρση, τριλογία: Εκτέλεση – Εκδίκηση – Καθαρμοί (εκδ. Πατάκη 2018, 2019, 2022). Συμμετοχή στο πολυεθνικό μυθιστόρημα Global novel (εκδ. Καστανιώτη 2003)

ΑΦΗΓΗΜΑ – ΝΟΥΒΕΛΕΣ: Γεια σου, τηλεόραση! (εκδ. Καστανιώτη 2006), Το μνημειώδες σχέδιο του σερ Ουίνστων Τσώρτσιλ (εκδ. Καστανιώτη 2009)

ΘΕΑΤΡΙΚΟ: Μανέρμες, Η μάνα του Σολωμού, Η μάνα του Κάλβου, περ. Πόρφυρας 2010

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ, απ΄τα Αρχαία: Ψευδοκαλλισθένης: Αλεξάνδρου του Μακεδόνος Βίος και Πράξεις (α΄ νεοελλ. μετφ. εκδ. Πατάκη 1999, εκδ. ΔΟΛ 2008), Πολύαινος: Τα στρατηγήματα α΄ & β΄ τόμος (εκδ. Βιβλιοθήκη των Ελλήνων 1994)

ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΟ ΕΚΔΟΣΗ: Τα Δεξιθάνατα Ζευμπέκικα. Οι Έλληνες και ο πλαστογράφος Ε.Ρ. Ντοντσ. Η προπαγάνδα της Διδώς Σωτηρίου στα Ματωμένα Χώματα

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