UCL: Η Παρί Σ.Ζ. «σκόρπισε» 6-1 τη Σλόβαν, νίκες για Λίβερπουλ, Σπόρτινγκ – «Διπλό» με ασίστ Τζόλη στη Νάπολι η Άρσεναλ

Σαν να μην πέρασε μια μέρα από τότε που η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε για δεύτερη φορά το Champions League.

Οι Γάλλοι του Λουΐς Ενρίκε εξακολουθούν να συναρπάζουν τη Ευρώπη με το ποδόσφαιρο που παίζουν και τα αποτελέσματα σαν το 6-1 επί της Σλόβαν Μπρατισλάβας στην πρεμιέρα της League Phase. Με παίκτες όπως οι Ακλιούς και Ντρο Φερνάντεθ να μπαίνουν για τα καλά στο βασικό rotation και με χατ-τρικ του Φεράν Τόρες, η Παρί θα είναι και φέτος ανάμεσα στα φαβορί.

Στους υπόλοιπους αγώνες, είχαμε πλήρη ελληνική παρουσία.

Με τον Γιώργο Βαγιαννίδη παρόντα σε όλο το 90λεπτο η Σπόρτινγκ νίκησε 3-1 με ανατροπή τη Γαλατασαράι στη Λισαβόνα, ενώ συμμετοχή πήρε και ο Φώτης Ιωαννίδης που μπήκε ως αλλαγή στο 74΄ στη θέση του Σαλασάρ. Ανατροπή είχαμε και στο «Άνφιλντ» με τη Λίβερπουλ να κάμπτει την αντίσταση της Ατλέτικο Μαδρίτης (2-1) και τον Κώστα Τσιμίκα να αντικαθιστά στα τελευταία λεπτά (88΄) τον τραυματία Κέρκεζ. Τέλος, με «οβίδα» του αρχηγού Έντεγκααρντ στο 75΄ από πάσα του Τζόλη (είχε μπει ως αλλαγή στο 66΄), η Άρσεναλ πέρασε με νίκη 1-0 από τη Νάπολι.

Τα σημερινά αποτελέσματα και οι σκόρερ της 1ης αγωνιστικής στη League Phase του Champions League:

Μπαρτσελόνα – Φέγενορντ 5-1 (3′,57′ Ραφίνια, 22′ Αντεγέμι, 77′ Γιαμάλ, 85′ Γκαμπριέλ Ζεσούς – 82′ Στάιν)

Στουτγκάρδη (Γερμανία) – Βίκινγκ (Νορβηγία) 3-1 (20′,26′,32′ Ντεμίροβιτς – 22′ Τρίπιτς)

Παρί ΣΖ – Σλόβαν Μπρατισλάβας (Σλοβακία) 6-1 (17΄,23΄ Ντεμπελέ, 31΄, 47΄,57΄ Φεράν Τόρες, 87΄ Φαμπιάν Ρουϊθ – 58΄ Καμαρά)

Λίβερπουλ – Ατλέτικο Μαδρίτης 2-1 (40΄ Σόμποσλαϊ, 50΄ ΜακΆλιστερ – 17΄ Γιορέντε)

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Γαλατάσαραϊ 3-1 (27΄ Κατάμο, 57΄πεν. Σουάρες, 63΄ Σαλασάρ – 5΄αυτ. Ινάσιο)

Νάπολι – Άρσεναλ 0-1 (75΄ Έντεγκααρντ)

Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου

Αϊντχόφεν) – Σαχτάρ Ντόνετσκ (Ουκρανία) 19:45

Φενέρμπαχτσε – Ρόμα 19:45

Μπάγερν Μονάχου – Μπόντο Γκλιμτ (Νορβηγία) 22:00

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Σαμπάχ (Καζακστάν) 22:00

Σλάβια Πράγας – Λανς (Γαλλία) 22:00

Κόμο – Λειψία 22:00

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