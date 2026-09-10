Πάλι για ένα κοινωνικό ζήτημα θα γράψω και πάλι θα ζητήσω από φίλους και συντρόφους την αρωγή τους. Και πράγματι μέχρι σήμερα οι Αγιονικολιώτες δεν με έχετε απογοητεύσει.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

Πρόκειται για μια οικογένεια Ρομά, με 5 παιδιά κι ένα στη κοιλιά της μαμάς του. Οι άνθρωποι δουλεύουν και δεν ζητάνε ελεημοσύνες. Όμως το παλιό ξενοδοχείο πόλης που μένουν, θέλουν οι ιδιοκτήτες του να το μετατρέψουν σε airbnb και αναγκαστικά οι άνθρωποι θα πρέπει να φύγουν.Αυτή τη στιγμή το κτιριο έχει μείνει χωρίς ρεύμα και χωρίς νερό και τα παιδιά είναι μέσα με τα κεράκια. Φωνές και χαμόγελα θα ακούσετε όταν περνάτε απέξω γιατί η ευτυχία δεν είναι ταυτόσημη λέξη με την ευμάρεια. Το ζευγάρι είναι πολύ αξιοπρεπές, αρνείται ελεημοσύνες, αγαπά πολύ τα παιδιά του και τα στέλνει όλα στο σχολείο. (Όσα έχουν τη κατάλληλη ηλικία βέβαια.)Το πρόβλημά τους λοιπόν είναι ότι θέλουν ένα μεγάλο χώρο, ακόμα και ενιαίο, ακόμα και αποθήκη, ισόγειο ή και υπόγειο, που θα το διαμορφώσουν αυτοί, απλά να έχει νερό και ρεύμα.Όπως σας εξήγησα είναι εργατικοί κι αξιοπρεπείς άνθρωποι και μπορούν να πληρώνουν ένα ενοίκιο γύρω στα 400 ευρώ.Θα σας παρακαλούσα λοιπόν αν έχετε ένα τέτοιο ανεκμετάλευτο χώρο, να συνδράμετε στη προσπάθεια τους να επιβιώσουν ισότιμα ανάμεσά μας.