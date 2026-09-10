Την παραίτηση του από την θέση του Αντιδημάρχου Καθαριότητας και Πρασίνου φαίνεται να υπέβαλε το τελευταίο χρονικό διάστημα, ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Μανόλης Δρακάκης. Παρά τις προσπάθειες μας να συνομιλήσουμε μαζί του δεν κατέστη δυνατή ως τώρα η επικοινωνία μας. Ωστόσο σύμφωνα με αναφορές συνεργατών του στην Υπηρεσία, ο ίδιος τους ενημέρωσε χθες για την απόφαση του.

Αντίστοιχες ήταν και οι αναφορές συναδέλφων του, Δημοτικών Συμβούλων. Σε μία όμως εξ αυτών των συνομιλιών η οποία έγινε χθες το μεσημέρι – σύμφωνα πάντα με την υπάρχουσα πληροφόρηση – σε σχετικό ερώτημα περί παραίτησης, ο κ. Δρακάκης ούτε επιβεβαίωσε ούτε αρνήθηκε ότι αυτό ισχύει, αναφέροντας ότι δεν θέλει να επεκταθεί στο θέμα και ότι τις επόμενες μέρες θα ειπωθούν όλα.

Στο μεταξύ χθες το βράδυ υπήρξε μία φημολογία για την ανάληψη του κ. Δρακάκη άλλων καθηκόντων αντιδημαρχείας, κάτι μάλιστα που αναμένεται να γίνει σήμερα, σύμφωνα πάντα με την ίδια πληροφόρηση.

Αναμένονται λοιπόν εξελίξεις ….

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ