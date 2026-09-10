Από το 3ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Αγαπητοί μαθητές και γονείς, σας ενημερώνουμε ότι ο αγιασμός στο σχολείο μας για τη νέα σχολική χρονιά θα τελεστεί από κοινού με το 2ο Γυμνάσιο Αγίου Νικολάου την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 10.00 πμ.

Ώρα προσέλευσης μαθητών: 9.30 με 9.50 πμ. από την είσοδο του 3ου Γυμνασίου. Μετά την τέλεση του αγιασμού οι μαθητές θα αποχωρήσουν.

Τα βιβλία θα μοιραστούν σε όλους τους μαθητές τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαστε στη διάθεσή σας στο τηλέφωνο του σχολείου 2841021388.

ΚΑΛΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΠΡΟΟΔΟ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΑΣ!