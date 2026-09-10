Φιλιππίνες: Το Ανώτατο Δικαστήριο ακύρωσε την καταδίκη της 97χρονης Ιμέλντα Μάρκος για διαφθορά

Το Ανώτατο Δικαστήριο των Φιλιππίνων ακύρωσε την καταδίκη της πρώην πρώτης κυρίας Ιμέλντα Μάρκος σε ποινή φυλάκισης για υπεξαίρεση, μια υπόθεση που εκκρεμούσε στα δικαστήρια επί χρόνια.

Η Μάρκος, που σήμερα είναι 97 ετών, έφυγε το 1986 στις ΗΠΑ μαζί με τον σύζυγό της, τον πρώην δικτάτορα Φερντινάντ Μάρκος, ο οποίος μετά την ανατροπή του καθεστώτος του κατηγορήθηκε για υπεξαίρεση, μαζί με πρόσωπα του περιβάλλοντός του, ποσού 10 δισεκ. δολαρίων από τα κρατικά ταμεία. Ο πρώην δικτάτορας πέθανε εξόριστος το 1989 αλλά η Ιμέλντα Μάρκος επέστρεψε στις Φιλιππίνες με την οικογένειά της και ο γιος τη, ο Φέρντιναντ Μάρκος Τζούνιορ εξελέγη πρόεδρος της χώρας το 2022.

Το 2018 το δικαστήριο Σαντιγκανμπαγιάν που εξετάζει υποθέσεις διαφθοράς την καταδίκασε σε κάθειρξη έξι ετών. Το ζεύγος των Μάρκος είχε κατηγορηθεί για υπεξαίρεση περίπου 200 εκατομμυρίων δολαρίων μέσω ελβετικών ιδρυμάτων πριν από δεκαετίες.

Η πρώην πρώτη κυρία, που είναι γνωστή για τον πολυτελή τρόπο ζωής της, άσκησε αμέσως έφεση.

Σήμερα, δικαστικά έγγραφα αποκάλυψαν ότι το Ανώτατο Δικαστήριο έβαλε τέλος σε αυτήν την υπόθεση πριν από σχεδόν τρεις μήνες. Με την απόφασή του της 10ης Ιουνίου το Δικαστήριο εκτιμά ότι τα ελβετικά έγγραφα που σχετίζονταν με την υπόθεση δεν είχαν «επικυρωθεί σωστά».

«Το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν κατάφερε να παρουσιάσει κανέναν αξιόπιστο μάρτυρα που να πιστοποιήσει την αυθεντικότητα των εγγράφων» αναφέρεται στην απόφαση.

Το 1993 το Ανώτατο Δικαστήριο είχε ακυρώσει άλλη μία καταδίκη της Μάρκος σε κάθειρξη 24 ετών για διαφθορά. Η Ιμέλντα Μάρκος εκείνη την εποχή είχε κατέβει στις βουλευτικές εκλογές και εξελέγη ενώ εκδικαζόταν η έφεσή της. Τα χρόνια που ακολούθησαν την ανατροπή του καθεστώτος Μάρκος, οι προσπάθειες που καταβλήθηκαν για την ανάκτηση των υπεξαιρεθέντων πόρων ήταν σποραδικές και ακανόνιστες.

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