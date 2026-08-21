Οι πολυβραβευμένες και sold out σε όλη την Ελλάδα «Στρακαστρούκες» του Δημήτρη Σαμόλη έρχονται στην Κρήτη για τέσσερις ξεχωριστές παραστάσεις, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, από τις 22 έως τις 26 Αυγούστου 2026, στο πλαίσιο της Παράλληλης Δράσης «Γυναίκες – Πολιτιστική Κληρονομιά – Δημιουργία» του Φεστιβάλ Κρήτης, που διοργανώνει η Περιφέρεια Κρήτης.

Το πρώτο θεατρικό έργο του ηθοποιού και τραγουδοποιού Δημήτρη Σαμόλη, σε σκηνοθεσία Μάριου Κακουλλή, έχει γνωρίσει εντυπωσιακή ανταπόκριση από το κοινό, με συνεχόμενες sold out παραστάσεις σε όλη την Ελλάδα και θερμή υποδοχή από την κριτική. Ένας συνταρακτικός μονόλογος-κατάθεση που βάζει στο μικροσκόπιο την «αγία ελληνική οικογένεια», τη ζωή στην επαρχία, τον εκφοβισμό και τη βία που γεννούν τα στερεότυπα και τον αποκλεισμό.

Το έργο

Λίγα μόλις λεπτά πριν από την Ανάσταση, σε ένα μικρό χωριό της Κρήτης, ο Κωσταντής βρίσκεται μόνος, κρατώντας στη μία χούφτα καραμελάκια που σκάνε στο στόμα και στην άλλη αυτοσχέδιες στρακαστρούκες. Μέσα από μια εξομολόγηση γεμάτη χιούμορ, τρυφερότητα και συγκίνηση, ξεδιπλώνει τη ζωή του σε μια κλειστή επαρχιακή κοινωνία, φέρνοντας στην επιφάνεια βιώματα οικογενειακών σχέσεων, μοναξιάς, διαφορετικότητας και σχολικού εκφοβισμού.

Ο ηθοποιός και τραγουδοποιός Δημήτρης Σαμόλης με λόγο άμεσο, ποιητικό, τρυφερό και ταυτόχρονα αιχμηρό, μετατρέπει την προσωπική αφήγηση του ήρωά του σε μια ιστορία με οικουμενικές διαστάσεις.

Οι «Στρακαστρούκες» είναι μια παράσταση που ισορροπεί ανάμεσα στο γέλιο και τη συγκίνηση και μιλά για τη διαφορετικότητα, την απόρριψη, τον εκφοβισμό, αλλά κυρίως για την ανάγκη κάθε ατόμου να αγαπηθεί, να γίνει αποδεκτό και να μπορέσει να ζήσει με ελευθερία και αξιοπρέπεια. Επίσης, η παράσταση φωτίζει τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνικές νόρμες και οι προσδοκίες γύρω από την ταυτότητα και τη διαφορετικότητα μπορούν να εγγραφούν βαθιά στην ανθρώπινη εμπειρία και να οδηγήσουν στον αποκλεισμό και τη βία.

Η ένταξη της παράστασης στην Παράλληλη Δράση «Γυναίκες – Πολιτιστική Κληρονομιά – Δημιουργία»», του Φεστιβάλ της Περιφέρειας Κρήτης ενισχύει τον ευρύτερο διάλογο που αναπτύσσει η διοργάνωση γύρω από τη βία, τα κοινωνικά και έμφυλα στερεότυπα, τις διακρίσεις, την ευαλωτότητα, την ισότητα και τη συμπερίληψη, αναδεικνύοντας το θέατρο σε χώρο όπου όσα συχνά μένουν στη σιωπή μπορούν να αποκτήσουν φωνή και όπου η προσωπική ιστορία μπορεί να μετατραπεί σε αφορμή συλλογικού προβληματισμού.

Οι τέσσερις δωρεάν παραστάσεις στην Κρήτη:

Σάββατο 22 Αυγούστου 2026 | Άλσος Χλουβεράκη, Σητεία | 21:00.

Με την υποστήριξη του Δήμου Σητείας

Με την υποστήριξη του Δήμου Σητείας Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026 | Πάρκο Μίνως, Ιεράπετρα | 21:00. Με την υποστήριξη του Δήμου Ιεράπετρας

Τρίτη 25 Αυγούστου 2026 | Θερινό Σινεμά «Παράδεισος», Αρχάνες | 21:00. Με την υποστήριξη του Δήμου Αρχανών-Αστερουσίων

Τετάρτη 26 Αυγούστου 2026 | Πάρκο Ελευθερίας, Ιερά Μονή Κρουσταλλένιας, Οροπέδιο Λασιθίου | 21:00. Με την υποστήριξη του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου.

Η Παράλληλη Δράση «Γυναίκες – Πολιτιστική Κληρονομιά – Δημιουργία» τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, του Υπουργείου Πολιτισμού και της Γενικής Γραμματείας Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, επιβεβαιώνοντας τον στόχο της να συνδέσει την πολιτιστική κληρονομιά με τη σύγχρονη δημιουργία και να αναδείξει τον πολιτισμό ως εργαλείο ισότητας, συμμετοχής και κοινωνικής συνοχής