Δύο έφηβοι, ένας 15χρονος και ένας 17χρονος από το Νότιο Σουδάν συνελήφθησαν ως οι διακινητές των ομάδων παράτυπων μεταναστών που διασώθηκαν την Τετάρτη στα ανοιχτά της Γαύδου.

Όπως επισημαίνεται στις σχετικές ανακοινώσεις του Λιμενικού Σώματος, τον 15χρονο συλληφθέντα υπέδειξαν ως τον διακινητή τους οι υπόλοιποι αλλοδαποί οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο. Η βάρκα με τους συνολικά 46 παράτυπους μετανάστες εντοπίστηκε να πλέει το πρωί της Τετάρτης σε απόσταση 39 ν.μ νότια της Γαύδου και είχε ξεκινήσει από το Τομπρούκ της Λιβύης.

Όσον αφορά στη δεύτερη περίπτωση, πρόκειται για την ομάδα των 34 μεταναστών η λέμβος των οποίων βρέθηκε να πλέει σε απόσταση 22 ν.μ. νοτιοδυτικά της Γαύδου το απόγευμα της Τετάρτης. Ομοίως, οι αλλοδαποί υπέδειξαν τον 17χρονο έφηβο ως τον διακινητή τους ο οποίος και συνελήφθη, όπως αναφέρει το cretalive.