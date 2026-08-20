Ελβετία: Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1951 η στάθμη της λίμνης της Ζυρίχης

Ελβετία: Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1951 η στάθμη της λίμνης της Ζυρίχης

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Ελβετία: Στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1951 η στάθμη της λίμνης της Ζυρίχης

by anatolh kim
20/08/2026
in Κόσμος
This aerial photograph shows a floating jetty and boats stranded on the dried-up shores of the Untersee, also known as Lower Lake Constance, during a heatwave in Mannenbach, northern Switzerland on August 15, 2026. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)

This aerial photograph shows a floating jetty and boats stranded on the dried-up shores of the Untersee, also known as Lower Lake Constance, during a heatwave in Mannenbach, northern Switzerland on August 15, 2026. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP)

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Η στάθμη της λίμνης της Ζυρίχης μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδό της εδώ και 75 χρόνια, σύμφωνα με τις καταγραφές του Ομοσπονδιακού Γραφείου Περιβάλλοντος (OFEV).

Όπως αναφέρει το OFEV, η Ελβετία γνωρίζει από την άνοιξη «μια έντονη κατάσταση ξηρασίας, εξαιτίας του γεγονότος ότι οι βροχοπτώσεις ήταν σημαντικά χαμηλότερες από τον πολυετή μέσο όρο και οι θερμοκρασίες ξεπέρασαν συχνά τις συνήθεις για την εποχή τιμές».

«Αυτή η κατάσταση είχε κυρίως αποτέλεσμα τα εδάφη να παραμείνουν ξηρά και η στάθμη των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων να είναι χαμηλή», συμπλήρωσε η ομοσπονδιακή υπηρεσία, διευκρινίζοντας πως η ξηρασία «επιδεινώθηκε τις τελευταίες εβδομάδες».

Σε πολλές λίμνες η στάθμη του νερού είναι κάτω από τον εποχικό μέσο όρο και εκείνες «των λιμνών Κωνσταντίας, Βάλεν, Ζυρίχης και Τσουγκ, όπως και στη λίμνη Ματζόρε, όπως επίσης και σε ορισμένες μικρότερες λίμνες… είναι εξαιρετικά χαμηλές για την εποχή», εξηγεί το OFEV.

Εντούτοις, μονάχα η στάθμη στη λίμνη της Ζυρίχης, την έκτη μεγαλύτερη στη χώρα, έχει μειωθεί στο χαμηλότερο επίπεδο στα χρονικά αυτήν τη στιγμή. Σήμερα, η στάθμη της λίμνης δεν ξεπερνούσε τα 404,5 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας στον σταθμό μέτρησης του Ζουριτσχόρν, έχοντας πέσει κάτω από το προηγούμενο ρεκόρ των 405,46 μέτρων που είχε καταγραφεί το 1952, τη χρονιά μετά την έναρξη των μετρήσεων στον σταθμό.

«Οι πολύ χαμηλές στάθμες νερού στις λίμνες μπορούν, για παράδειγμα, να έχουν επιπτώσεις στη ναυσιπλοΐα, στις λιμενικές εγκαταστάσεις και στα σημεία αποβίβασης, καθώς και στις ψυχαγωγικές δραστηριότητες στο νερό και στις όχθες των λιμνών», τονίζει το OFEV.

Η εταιρεία Ferry-lac Zurich, η οποία πραγματοποιεί τη σύνδεση μεταξύ του Χόργκεν (στη δυτική όχθη) και του Μάιλεν (στην ανατολική όχθη), έχει ήδη ενημερώσει τους πελάτες της για περιορισμούς στη μεταφορά οχημάτων, λόγω της «εξαιρετικά χαμηλής» στάθμης των υδάτων, η οποία υποχρεώνει τον φορέα εκμετάλλευσης να χρησιμοποιεί ράμπες για τη φόρτωση και την εκφόρτωσή τους.
www.real.gr

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