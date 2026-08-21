Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη προσωπικού στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Νεάπολης Λασιθίου, με τον Σύλλογο Υπαλλήλων Σ.Κ. Νεάπολης να υπενθυμίζει στους ενδιαφερόμενους την προκήρυξη και να καλεί τους συμπολίτες της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα συμμετοχής.

Στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Νεάπολης πρόκειται να καλυφθούν 9 θέσεις του κλάδου ΔΕ Φύλαξης.

Ιδιαίτερη σημασία για τους υποψηφίους της περιοχής έχει το γεγονός ότι η εντοπιότητα μοριοδοτείται. Συγκεκριμένα, προβλέπεται πρόσθετη μοριοδότηση λόγω κατοικίας, εφόσον η περιοχή κατοικίας του υποψηφίου κατά την τελευταία διετία ή από τη γέννησή του έως και τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του υπάγεται σε δήμο, δημοτική ενότητα ή δημοτική κοινότητα που ανήκει στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με εκείνη όπου εδρεύει το Σωφρονιστικό Κατάστημα για το οποίο προκηρύσσονται οι θέσεις.

Η υποβολή των αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει από τις 17 Ιουλίου 2026 και θα ολοκληρωθεί τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2026, στις 15:00.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό προβλέπεται όριο ηλικίας έως το 28ο έτος, δηλαδή δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι έχουν γεννηθεί από 1η Ιανουαρίου 1998 και μετά. Για τους άνδρες υποψηφίους προβλέπεται επίσης ελάχιστο ύψος 1,70 μέτρα.

Σημειώνεται ότι η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά στα κατά τόπους Αστυνομικά Τμήματα, στα οποία υπάγεται η κατοικία των υποψηφίων.

Για τους ενδιαφερόμενους στην Π.Ε. Λασιθίου, πληροφορίες παρέχονται στα εξής τηλέφωνα:

Διεύθυνση Αστυνομίας Λασιθίου: 28410 90407

Αστυνομικό Τμήμα Αγίου Νικολάου: 28410 91402

Αστυνομικό Τμήμα Νεάπολης: 28410 90820

Αστυνομικό Τμήμα Ιεράπετρας: 28420 90160

Αστυνομικό Τμήμα Σητείας: 28430 22259

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Σωφρονιστικού Καταστήματος Νεάπολης Λασιθίου καλεί ιδιαίτερα τους νέους της περιοχής που πληρούν τις προϋποθέσεις να ενημερωθούν έγκαιρα και να υποβάλουν την αίτησή τους, αξιοποιώντας και τη μοριοδότηση της εντοπιότητας.