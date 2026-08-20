Στη Συκιά, στις 18/08/2026, πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Τ.Ο.Ε.Β. Παπαγιαννάδων συνάντηση με αντικείμενο την πορεία και την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου με τίτλο «ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ Τ.Ο.Ε.Β. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΔΩΝ».

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο κ. Ιωάννης Ανδρουλάκης, Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, ο κ. Κωστής Ξενικάκης, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Τ.Ο.Ε.Β. Παπαγιαννάδων, η κ. Καρυδιανάκη Ελενη Μηχανικος , από την Τεχνική Υπηρεσία της Π.Ε. Λασιθίου και επιβλέπουσα του έργου, καθώς και ο κ. Θοδωρής Πετρουλάκης, Τεχνολόγος Γεωπόνος και υπάλληλος του Τ.Ο.Ε.Β.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγινε εκ νέου αναλυτική ενημέρωση προς τον κ. Αντιπεριφερειάρχη σχετικά με την καθυστέρηση στην ολοκλήρωση σημαντικών συμβατικών υποχρεώσεων του έργου, και ειδικότερα:

Την ολοκλήρωση της αντικατάστασης των σωλήνων παροχής των υδροληψιών άρδευσης, συνολικού αριθμού 200 τεμαχίων.

Την παράδοση σε πλήρη και ασφαλή λειτουργία του νέου συστήματος τηλεμετρίας, σύγχρονης τεχνολογίας, για τον ολοκληρωμένο έλεγχο και την παρακολούθηση του συνόλου των δεξαμενών και των αντλιοστασίων του αρδευτικού δικτύου.

Την άμεση αποκατάσταση της γεώτρησης Π-3 της Ζώνης Α, η οποία έχει τεθεί εκτός λειτουργίας λόγω βλάβης. Ειδικότερα, στις 03/08/2026 πραγματοποιήθηκε η ανέλκυση της αντλίας της γεώτρησης Π-3. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχει τοποθετηθεί νέα αντλία ούτε έχει αποκατασταθεί η λειτουργία της γεώτρησης. Η εκκρεμότητα αυτή αφήνει τη Ζώνη Α χωρίς την απαιτούμενη εφεδρεία, με αποτέλεσμα, σε περίπτωση βλάβης και άλλης γεώτρησης, να καθίσταται αδύνατη η κάλυψη των αρδευτικών αναγκών της περιοχής από άλλη ζώνη. Ως εκ τούτου, δημιουργείται άμεσος και σοβαρός κίνδυνος διακοπής της άρδευσης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο γεγονός ότι στη Ζώνη Α έχουν εγκατασταθεί πρόσφατα σύγχρονες υδροπονικές καλλιέργειες υπό κάλυψη, σημαντικής οικονομικής αξίας, καθώς και άλλες ιδιαίτερα ευπαθείς καλλιέργειες, οι οποίες εξαρτώνται από την απρόσκοπτη και συνεχή παροχή αρδευτικού νερού.

Τυχόν διακοπή της άρδευσης θα μπορούσε να προκαλέσει άμεσες και ιδιαίτερα σοβαρές οικονομικές ζημιές στους παραγωγούς, γεγονός που καθιστά επιτακτική την άμεση αποκατάσταση της γεώτρησης Π-3 και την εξασφάλιση της απαιτούμενης εφεδρείας στη Ζώνη Α.

Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι, παρά τις επανειλημμένες δεσμεύσεις του αναδόχου, το έργο δεν έχει ακόμη παραδοθεί σε πλήρη, ασφαλή και λειτουργικά ολοκληρωμένη κατάσταση, ενώ η ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών εκκρεμεί ήδη από τον Οκτώβριο του 2025.

Η παρατεταμένη καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία του αρδευτικού δικτύου και αυξάνει τους κινδύνους για την αγροτική παραγωγή της περιοχής.

Νέα πρόταση χρηματοδότησης ύψους 8,2 εκατ. ευρώ

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η κ. Καρυδιανάκη ενημέρωσε επίσης τους συμμετέχοντες ότι η πρόταση που υπέβαλε η Π.Ε. Λασιθίου, με τίτλο «Εφαρμογή Τεχνολογιών Άρδευσης Ακριβείας και Ορθολογικής Διαχείρισης Υδάτων – Τ.Ο.Ε.Β. Παπαγιαννάδων», συνολικού ύψους 8,5 εκατ. Ευρώ (συντάχθηκε με ευθύνη του Τ.Ο.Ε.Β ) , βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης.

Όπως διευκρινίστηκε, η συγκεκριμένη πρόταση αφορά αποκλειστικά εργασίες εντός της περιοχής δικαιοδοσίας του Τ.Ο.Ε.Β. Παπαγιαννάδων, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην πρόσφατη ΑΕΠΟ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τεχνικής Υπηρεσίας, εντός του Σεπτεμβρίου 2026 αναμένεται να είναι γνωστό εάν η πρόταση θα ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα.

Τέλος, ο κ. Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου Ιωάννης Ανδρουλάκης διαβεβαίωσε τη διοίκηση του Τ.Ο.Ε.Β. ότι θα εντείνει την πίεση προς τον ανάδοχο, προκειμένου να ολοκληρωθούν άμεσα και χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις όλες οι υπολειπόμενες εργασίες, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη, η οποία έχει συνταχθεί με δαπάνη του Τ.Ο.Ε.Β. Παπαγιαννάδων.

Η ολοκλήρωση και η πλήρης λειτουργική παράδοση του έργου αποτελεί απολύτως αναγκαία προϋπόθεση για την ασφαλή και απρόσκοπτη λειτουργία του αρδευτικού δικτύου, την προστασία της αγροτικής παραγωγής και τη διασφάλιση της επένδυσης που έχει πραγματοποιηθεί από τον Οργανισμό. (Από τον Τ.Ο.Ε.Β. Παπαγιαννάδων)