Τη διάθεση εξοπλισμού για σχολεία του Νομού Λασιθίου γνωστοποίησε ο Αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης, ως προϊόν της συνεργασίας που είχε με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της «Κτιριακές Υποδομές – «ΚΤΙΠ Α.Ε.» Αθαν. Γιάνναρη. Λαμβάνοντας γνώση αναγκών σε εξοπλισμό που έχουν διάφορες σχολικές μονάδες του Λασιθίου, ο κ. Πλακιωτάκης επικοινώνησε με τον κ. Γιάνναρη και ζήτησε τη διάθεση του εξοπλισμού. Σκοπός είναι να βελτιωθεί η ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου στις σχολικές μονάδες που θα τον παραλάβουν.

Εγκρίθηκαν και θα αποσταλούν:

– Στο 1ο ΓΕΛ Αγίου Νικολάου 20 θρανία, 45 καθίσματα, 2 πίνακες μαρκαδόρου και 1 μαγνητικός πίνακας, 15 θρανία ΔΣ4Μ 30 καθίσματα ΔΣ4 ΚΑΙ 1 χαρτοθήκη.

– Στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Νικολάου 6 βιβλιοθήκες γραφείου, 2 γραφεία 1/2Π, 1 γραφείο Π, 15 θρανία ΔΣ4, 30 καθίσματα ΔΣ4 και 1 χαρτοθήκη.

– Στο 3ο Νηπιαγωγείο Αγίου Νικολάου 1 Βιβλιοθήκη Νηπιαγωγείου, 1 θρανίο ΝΓ-Σετ, 6 καθίσματα ΝΓ, 4 παγκάκια, 2 χαρτοθήκες.

– Στο Μουσικό Γυμνάσιο Ν. Λασιθίου 2 πίνακες μαρκαδόρου, 25 θρανία Γ-Λ, 50 καθίσματα Γ-Λ και 2 έδρες διδασκαλίας.

– Στο Γυμνάσιο Τζερμιάδων 3 βιβλιοθήκες Γραφείου, 2 γραφεία 1/2Π, 1 γραφείο Π, 2 έδρες διδασκαλίας, 2 πίνακες μαρκαδόρου, 20 θρανία Γ-Λ, 30 καθίσματα Γ-Λ.

– Στο ΓΕΛ Τζερμιάδων 1 γραφείο Π, 20 θρανία Γ-Λ, 30 καθίσματα Γ-Λ.