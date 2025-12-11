Συνεδριάζει την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου στις 17.00 μ.μ. στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στον τρίτο όροφο του Ρεξ το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου. Πατήστε ΕΔΩ για να δείτε την συνεδρίαση.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

– Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αγίου Νικολάου έτους 2026

– Τροποποίηση προϋπολογισμού Δήμου για το 2025- Αποδοχή Επιχορηγήσεων Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος

– Έγκριση και Εξειδίκευση δαπανών για τις Αποκριάτικες εκδηλώσεις 2026 στις Δημοτικές Ενότητες Νεάπολης και Βραχασίου

– Έγκριση της δεύτερης φάσης για τον Επιχειρησιακό Σχεδιασμό του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου 2024-2028

– Έγκριση δαπανών για την εξόφληση τιμολογίων από τη χρήση της πάγιας προκαταβολής των Σχολικών Μονάδων

– Ορισμός Επιτροπών παραλαβής.