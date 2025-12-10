Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε το διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο που διοργανώθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων παιδικής προστασίας της Π.Ε. Λασιθίου. Στόχος της δράσης ήταν η ενημέρωση, η ενίσχυση της διασύνδεσης των υπηρεσιών, η ανάπτυξη κοινών μεθόδων παρέμβασης και η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των Κοινωνικών Λειτουργών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παιδικής προστασίας.

Το σεμινάριο με τίτλο «Παιδική Προστασία – Συντονισμένο Δίκτυο Παρεμβάσεων Προστασίας» οργανώθηκε από το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Π.Ε. Λασιθίου σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ). Εισηγήτρια ήταν η κ. Γιώτα Μάνθου, Κοινωνική Λειτουργός MSW – Ψυχολόγος και Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Αναδοχών και Υιοθεσιών του ΕΚΚΑ. Συμμετείχαν κοινωνικοί λειτουργοί από τους κοινωνικοπρονοιακούς φορείς του Λασιθίου και της Περιφέρειας Κρήτης.

Στο σεμινάριο αναδείχθηκε η σημασία της δικτύωσης και ο συντονισμός των επαγγελματιών που συμβάλλουν στην προστασία και αποκατάσταση των ευάλωτων παιδιών. Την πρωτοβουλία χαιρέτησε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Λασιθίου Γιάννης Ανδρουλάκης, ο οποίος τόνισε την πλήρη στήριξη της Π.Ε. Λασιθίου στις δράσεις που ενισχύουν την παιδική προστασία.