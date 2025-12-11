Σοβαρό ζήτημα εγείρεται κατόπιν της διαπίστωσης ότι η ΑΑΔΕ δεν εφάρμοσε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίου Νικολάου με την οποία αποφάσισε την αναπροσαρμογή του τέλους παρεπιδημούντων και εκδιδομένων λογαριασμών αυξάνοντας τα ποσά για τους έξι μήνες (Μάιο- Οκτώβριο) από 0,50% σε 0,75%, διατηρώντας όμως τον Απρίλιο (πρώτο μήνα της τουριστικής περιόδου) στο 0,50%. Η ΑΑΔΕ αντί να εφαρμόσει την απόφαση με μειωμένο συντελεστή τον Απρίλιο, τον χρέωσε με αυξημένο συντελεστή με αποτέλεσμα οι ξενοδοχειακές και οι επιχειρήσεις που πληρώνουν τέλος επί εκδιδομένων λογαριασμών να πληρώσουν περισσότερα χρήματα απ’ ό,τι υποχρεούνταν… Η αγνόηση της νόμιμης απόφασης του Δήμου, αλλά και άλλων τουριστικών δήμων της χώρας που εφάρμοσαν μειωμένο τέλος για τον Απρίλιο, όπως ο Δήμος Χερσονήσου κ.α., διαπιστώθηκε με την πρώτη εκκαθάριση των τελών το Μάιο και έγινε αντιληπτή από λογιστές των επιχειρήσεων, που διαμαρτυρήθηκαν στο Δήμο…

Κατόπιν τούτου, κύλησε ολόκληρη η τουριστική περίοδος, αλλά η ΑΑΔΕ, «σφύριζε αδιάφορα» και στην παρέμβαση του Δήμου Αγίου Νικολάου, η απάντηση ήταν ότι «είναι αδύνατον» να εφαρμοστεί η απόφαση του Δήμου!

Το πρόβλημα απασχόλησε και το Δημοτικό Συμβούλιο Αγίου Νικολάου στην τελευταία συνεδρίαση, όπου ο αντιδήμαρχος Εσόδων Γ. Αρακαδάκης ενημέρωσε σχετικά με το ζήτημα που έχει προκύψει. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει γίνει επικοινωνία και με τον όμορο Δήμο Χερσονήσου στην προσπάθεια να βρεθεί από κοινού φόρμουλα, ώστε τα «ως μη οφειλόμενα» καταβληθέντα χρήματα, να επιστραφούν στις επιχειρήσεις. Ή να συμψηφιστούν με επόμενες οφειλές…

Επιβολή διαφορετικού τέλους

Η επιβολή χαμηλότερου τέλους με μη αύξησή του για το 6μηνο Νοέμβριο- Απρίλιο είχε σκοπό να βοηθήσει στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και τα ξενοδοχεία που θα παρέτειναν τη λειτουργία τους, όπως είχαν ζητήσει και οι ίδιοι οι ξενοδόχοι ειδικά στην έναρξη της τουριστικής περιόδου τον Απρίλιο. Ήταν, ίσως, και το «χρύσωμα του χαπιού» για την αύξηση κατά 50% του τέλους παρεπιδημούντων που επιβάλλεται στην τιμή διανυκτέρευσης και αντίστοιχα σε κάθε εκδιδόμενο λογαριασμό σε επιχειρήσεις εστίασης κλπ. Αυτό, τελικά απέβη ατελέσφορο, γιατί η ΑΑΔΕ έκανε εκείνο που τη βόλευε, όχι απλά αγνοώντας, αλλά χωρίς καν να μπει στον κόπο να ενημερώσει σχετικά τους Δήμους!

Στη διαδικασία της εκκαθάρισης, λοιπόν, ο Δήμος διαπίστωσε πρόβλημα με τους συντελεστές όπως είχαν καταχωρηθεί από την ΑΑΔΕ στην πλατφόρμα τους. Κάποιοι συντελεστές όμως δεν εφαρμόστηκαν σωστά. Αν και είχε ζητηθεί από την ΑΑΔΕ να καταχωρείται κάθε μήνας χωριστά και όχι ένας συντελεστής ανά τρίμηνο. Η ΑΑΔΕ απάντησε ότι η καταχώρηση μεμονωμένων συντελεστών είναι τεχνικά αδύνατη.

Μπρος σε αυτή τη δήλωση, ο Δήμος θεώρησε θεμιτό να προχωρήσει σε επαναπροσδιορισμό των συντελεστών ανά τρίμηνο και όχι ανά μήνα.

Οπότε, αναδρομικά, από Ιανουάριο -Μάρτιο 0,50%, από Απρίλιο -Ιούνιο 0,75%, από Ιούλιο- Σεπτέμβριο 0,75%, από Οκτώβριο – Δεκέμβριο 0,50%.

Με την διευθέτηση αυτή αυξάνεται ο Απρίλιος από 0,50% σε 0,75% και μειώνεται ο Οκτώβριος από 0,75% σε 0,50%.

Με την ανακατανομή για το 2026 αυτή έχει συμφωνήσει και ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων Ν. Λασιθίου, επεσήμανε ο αντιδήμαρχος.

Διαφωνεί η μειοψηφία

Την αντίθεσή του για την αύξηση στην οποία προέβη για το 2025, την οποία εξ αρχής είχε καταψηφίσει, επανέλαβε ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας Θ. Χαριτάκης, σημειώνοντας τη διαφωνία του και με τη διευθέτηση ανά τρίμηνο που πρότεινε η δημοτική αρχή. Την πρόταση καταψήφισε και ο επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας Χ. Αλεξάκης, που επίσης είχε εναντιωθεί στην φετινή αύξηση του συντελεστή.

Διαπιστώνει μη ανταποδοτικότητα

Εξάλλου, ο πρόεδρος της Κοινότητας Καλού Χωριού Κων. Τζαγκουρνής, μίλησε για «παραγκωνισμό» και ζήτησε ειδικό καθεστώς μειωμένου συντελεστή τελών παρεπιδημούντων και τέλους επί εκδιδομένων λογαριασμών των επιχειρήσεων, σε ό,τι αφορά τις Κοινότητες, αφήνοντας υπαινιγμό για μη αναλογική ανταπόδοση σε έργα υποδομής κλπ. από τα εισπραττόμενα από το Δήμο τέλη παρεπιδημούντων και λογαριασμών… Έκανε παράπονα για μη επέκταση δημοτικού φωτισμού, προβλήματα στην Καθαριότητα κλπ. Η ενόχληση του δημάρχου για τις δηλώσεις του κ. Τζαγκουρνή ήταν εμφανής.

Ο αντιδήμαρχος απάντησε ότι είναι δύσκολο να διαφοροποιηθούν οι Κοινότητες από το γενικό συντελεστή, όπως επιβάλει η ΑΑΔΕ να εκκαθαρίζονται ανά τρίμηνο από την πλατφόρμα της.

Επίσης εξήγησε ότι, μετά την πληρωμή των τελών αυτών ηλεκτρονικά ως βεβαιωθέντων οφειλών δημοσίου τις οποίες αποδίδει το δημόσιο στους δήμους, δεν μπορεί να διαπιστωθεί η προέλευση είσπραξης των ποσών από κάθε Κοινότητα ώστε να υπολογιστεί και η ανταποδοτικότητα σε επενδύσεις από τα εισπραττόμενα τέλη που καταλήγουν στον κορβανά του Δήμου.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ