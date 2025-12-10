Συνεργασία με τη «Marketing Greece» αποφάσισε το Δ.Σ. του Συνδέσμου Ξενοδόχων Κρήτης προκειμένου να σχεδιαστεί η στρατηγική επέκτασης της τουριστικής περιόδου 2026-27 και να παραχθεί το αναγκαίο υλικό προβολής, προκειμένου να υποστηριχθεί το σχέδιο για επέκταση των πωλήσεων του κρητικού τουριστικού προϊόντος Νοέμβριο – Δεκέμβριο του 2026 και Ιανουάριο του 2027.

Οι ξενοδόχοι της Κρήτης ανταποκρίνονται στην πρόκληση και πρόσκληση που απηύθυναν δύο μεγάλοι ευρωπαϊκοί τουρ οπερέιτορς – η TUI και η JET2 – που, όπως έγραψε η ΑΝΑΤΟΛΗ σε σχετικό ρεπορτάζ στο φύλλο της περασμένης Πέμπτης, έχουν ζητήσει από το Σύνδεσμο Ξενοδόχων Κρήτης να τους γνωστοποιήσει το «πλάνο» των δράσεων, εκδηλώσεων και επισκέψιμων χώρων που θα παραμείνουν ανοιχτοί το δίμηνο Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου του 2026, ώστε να εξετάσουν από δικής τους πλευράς, αν μπορούν να επεκτείνουν για το δίμηνο αυτό τις κρατήσεις.

Και όπως επισημάνθηκε, έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι είναι η πρώτη φορά που η πρωτοβουλία αυτή για επιμήκυνση έστω και για λίγο της τουριστικής περιόδου στην Κρήτη, εκδηλώνεται από πλευράς των τουρ οπερέιτορς, ώστε να κινητοποιήσει τον ξενοδοχειακό κόσμο και τους φορείς της Κρήτης να εργαστούν γι’ αυτό και να φέρει ουσιαστικό αποτέλεσμα, αν όχι άμεσα, κλιμακωτά, σε βάθος χρόνου, όπως επεσήμανε στην ΑΝΑΤΟΛΗ ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ξενοδόχων Λασιθίου Γάννης Προκοπάκης.

Το θέμα απασχόλησε τη συνεδρίαση του Συνδέσμου Ξενοδόχων Κρήτης και όπως μας είπε ο κ. Προκοπάκης, πρόσφατα η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης ενέκρινε 70.000 ευρώ για κατάρτιση και υλοποίηση τεκμηριωμένου, αναλυτικού πλάνου δημοσιότητας με στόχο την επίτευξη των μέγιστων αποτελεσμάτων για παρουσία του χειμερινού τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Κρήτης σε διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης και πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης και τουριστικής προβολής, που ασκούν επιρροή και διαμορφώνουν την κοινή γνώμη σε στοχευμένες αγορές προέλευσης τουριστών. Θα χρησιμοποιηθεί δημιουργικό περιεχόμενο το οποίο είναι ήδη έτοιμο και ανταποκρίνεται στον ειδικό στόχο, αλλά θα δημιουργηθεί και νέο περιεχόμενο, δεδομένου ότι το υπάρχον διαφημιστικό υλικό που διαφοροποιεί το προσφερόμενο προϊόν ειδικά τους χειμερινούς μήνες, είναι πολύ περιορισμένο.

Επιπλέον, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας έχει εγκρίνει 200.000 ευρώ με σκοπό να διατεθούν για την «επιδότηση» των εισιτηρίων των επιβατών που θα ταξιδέψουν με πτήσεις τσάρτερ, που θα δρομολογήσουν οι TUI και JET2, για διακοπές Νοέμβριο –Δεκέμβριο -Ιανουάριο. Σημειώνεται ότι η πρόταση των ξενοδόχων προς την Περιφέρεια ήταν να διαθέσει περί το 1.000.000 για το σκοπό που περιγράφουμε…

Ο ξενοδόχοι της Κρήτης εξετάζουν επίσης τη δυνατότητα εξασφάλισης πρόσθετων χρηματικών πόρων με χορηγίες από τράπεζες και την αεροπορική εταιρεία «Aegean» για να συγχρηματοδοτήσουν το σχέδιο αυτό.

Η «Marketing Greece» είναι εταιρεία στρατηγικού σχεδιασμού προώθησης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, την οποία συνέστησε ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ). Το «Discovergreece.com» είναι η υψηλής ποιότητας διαδραστική πλατφόρμα της που αποτελεί τη βάση και τον στρατηγικό πυλώνα, πάνω στην οποία αναπτύσσονται πολυεπίπεδες καμπάνιες προβολής.

Ο σχεδιασμός θα πρέπει να έχει λάβει συγκεκριμένη μορφή και να παρουσιαστεί στους παράγοντες των τουροπερέιτορς στην μεγαλύτερη διεθνή τουριστική έκθεση στο Βερολίνο 4-6 Φεβρουαρίου 2026, ώστε να ληφθούν οι αποφάσεις για το πώς θα ξεδιπλωθεί η υλοποίηση στη διάρκεια της επόμενης τουριστικής περιόδου, με τις χειμερινές προσφορές, ώστε να ληφθούν και οι πρώτες ενδείξεις για τη δυναμική του εγχειρήματος.

