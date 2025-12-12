Σε συνέχεια των εκδηλώσεων των προηγούμενων ημερών και παράλληλα με το Τετραήμερο Λόγου και Τέχνης ο Δήμος Αγ. Νικολάου ανακοινώνει το πρόγραμμα των χριστουγεννιάτικων δράσεων και εκδηλώσεών του:

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου

– Θεατρική παράσταση, Και τώρα… Μόνοι στο σπίτι Home alone, Ώρα 9.00, στο ΡΕΞ.

– Σίσι Άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου, 19.00, μάγος Vitalio Magic και DJ

– Έξω Λακώνια Άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου, 17.00, bubble και DJ

Σάββατο 13

Νεάπολη, Χριστούγεννα στον κήπο

10.00-13.00 face painting, παιχνίδια κατασκευές, photobooth, παραμύθια, κεράσματα και ροφήματα, γράμμα στον Άγιο Βασίλη, το Μεγάλο χριστουγεννιάτικο παζάρι. Διοργάνωση: 2ο Δημοτικό και Νηπιαγωγείο Νεάπολης και Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 2ου Δημοτικού

18.00- 22.00 Ho! Ho! Ho! Hotdog party! Διοργάνωση: Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Γυμνασίου Νεάπολης

Κυριακή 14

– Κεντρική πλατεία Αγίου Νικολάου 10.00 Ημέρα Αγάπης

– Κριτσά Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, Άναμμα δέντρου, 18.00, μάγος Vitalio Magic, face painting, DJ

Τρίτη 16

– Θεατρική παράσταση Ο Σκρουτζ και το πνεύμα των Χριστουγέννων. Ώρα 9.00, ΡΕΞ.

Σάββατο 20

– Θεατρική παράσταση Η στολή του Αϊ -Βασίλη, 12.00, παλιό Ειρηνοδικείο, παιδικός σταθμός Η χωρα του παραμυθιού

– Μικρό φεστιβάλ από το Ωδείο Τέχνης Κρήτης, Συναυλία με την Ηρώ, 21.00, ΡΕΞ, 15 και 12 €

Νεάπολη

– Χριστουγεννιάτικη συναυλία, 20.00, Δρήρος, Χορωδιακά Σύνολα Δήμου Αγίου Νικολάου

– Προβολή ταινίας για φιλανθρωπικό σκοπό, 18.00, αίθουσα εκδηλώσεων 1ου Δημοτικού Νεάπολης, συγκέντρωση τροφίμων μακράς διαρκείας

Κυριακή 21

– Krousta’ s Santa Fun Run, 11.00, εκκίνηση από το Δημοτικό, Santa Run –Fun, after party, Πολιτιστικός Κρούστα

– Νεάπολη Δημοτικός Κήπος, 10.30, Χριστουγεννιάτικες δράσεις, Σύλλογος Γονέων και Διδασκόντων 1ου Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Νεάπολης, Garage coffee and more, ΕΛΤΑ Νεάπολης

– Χριστουγεννιάτικη συναυλία, Χορωδιακά Σύνολα Δήμου Αγίου Νικολάου, Ρεξ, ώρα 20.00

Τρίτη 23

Νεάπολη

– Χορωδιακή δράση από τα ΚΑΠΗ Νεάπολης, 11.00, κεντρική πλατεία Νεάπολης

– Κάλαντα στα σοκάκια της Νεάπολης, 17.00, Σχολή Χορού Το σπίτι της τέχνης, Περιφερειακός Νεάπολης

Τετάρτη 24

– Νεάπολη στους δρόμους, 11.00, Χριστουγεννιάτικες μελωδίες Κάλαντα, Δημοτική Φιλαρμονική Νεάπολης

– Κεντρική πλατεία Αγ. Νικολάου, 11.00, χορωδιακή δράση από το ΚΑΠΗ Αγ. Νικολάου

– Στους δρόμους, 12.00, Χριστουγεννιάτικες μελωδίες Κάλαντα, Δημοτική Φιλαρμονική Αγ. Νικολάου

Σάββατο 27

Νεάπολη, Δημοτικός Κήπος, 16.00-20.00 Χριστουγεννιάτικη Παραμυθοχώρα, Σπιτάκια με δράσεις, Αϊ -Βασίλης, εργαστήρι ξωτικών και κατασκευών, μηχανή τεχνητού χιονιού, ταχυδακτυλουργικά, ομάδα θεάτρου Theatro- Theama, bubble show, face painting και πολλά άλλα

Κυριακή 28

– Πλατεία Μεραμβέλλου, έναντι παλιού Δημαρχείου, 11.00-15.00 Σπιτάκια με δράσεις, Αϊ -Βασίλης, εργαστήρι ξωτικών και κατασκευών, μηχανή τεχνητού χιονιού, ταχυδακτυλουργικά, ομάδα θεάτρου Theatro- Theama, bubble show, face painting και πολλά άλλα

– Νεάπολη, Δημοτικός κήπος, Σπιτάκι Νέων, μοίρασμα δώρων Αϊ- Βασίλη και παράλληλες δράσεις, Νέοι Νεάπολης

Δευτέρα 29

Συναυλία με τη Marseaux, 20.30, κεντρική πλατεία Αγ. Νικολάου

Τρίτη 30

– Νεάπολη, Δημοτικός Κήπος, 18.00, Ρουμπαγιάτ, μουσικοθεατρική παράσταση Η αγέλαστη πολιτεία και οι Καλικάντζαροι των Χάρη και Πάνου Κατσιμίχα

Τετάρτη 31

Ο ερχομός του Αϊ- Βασίλη, 15.00, Λιμανι, εορταστικές μελωδίες και Κάλαντα, Δημοτική Φιλαρμονική Αγ. Νικολάου, ερχομός του Αϊ- Βασίλη και μοίρασμα δώρων στο παλιό Ειρηνοδικείο, DJ και bubble show

Πέμπτη 1 Ιανουαρίου 2026

21.00, Ρεξ πρώτη προβολή ταινίας Καποδίστριας του Γ. Σμαραγδή