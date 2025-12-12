Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε την ανάθεση της προμήθειας του Υποέργου 1 με τίτλο «Υλοποίηση δράσεων του marketplace για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Αγίου Νικολάου», προϋπολογισμού 587.304,43 € με ΦΠΑ 24% (Καθαρή αξία: 473.632,61 € / ΦΠΑ 24 %: 113.671,82€) της πράξης «Δράσεις Ψηφιακού Μετασχηματισμού του Δήμου Αγίου Νικολάου», με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της βέλτιστης σχέσης ποιότητας -τιμής.

Η συγκεκριμένη σύμβαση υποδιαιρείται σε δύο τμήματα και η διάρκεια της ορίζεται σε δεκαοχτώ μήνες. Τα προς προμήθεια είδη αφορούν:

– Έξυπνες διαβάσεις πεζών φιλικές προς ΑμΕΑ.

– Έξυπνα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης δημοτικών και σχολικών κτιρίων – Δράση 9 marketplace

– Έξυπνα συστήματα ηλεκτροφωτισμού εντός δημοτικών κτιρίων – Δράση 10 marketplace

– Ολοκληρωμένη υποδομή προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις (Network Firewall, Endpoint security, κλπ) και παροχή συστήματος τηλε-εργασίας – Δράση 34 marketplace

– Σύστημα διαχείρισης δημοτικών κοιμητηρίων και ψηφιοποίηση φακέλων – Δράση 12 marketplace

– Σύστημα ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων και ψηφιακών υπογραφών – Δράση 17 marketplace

– Ψηφιοποίηση και σύστημα διαχείρισης φακέλων ΔΕΥΑ – Δράση 23 marketplace

Ψηφιοποίηση καταλόγων δημοτικών βιβλιοθηκών – Δημιουργία έξυπνης δημοτικής βιβλιοθήκης – Δράση 27 marketplace

– Ηλεκτρονική Τιμολόγηση- Δράση 38 marketplace.

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ