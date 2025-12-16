Ο Δήμαρχος Σητείας κ Γιώργος Ζερβάκης συμμετέχει στην πανελλαδική κινητοποίηση των Δημάρχων στην Αθήνα η οποία πραγματοποιείται αυτή την ώρα με συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Βουλή των Ελλήνων με σύνθημα “Οικονομικά Ισχυροί Δήμοι, διαρκώς δίπλα στον πολίτη”.

Κυρίαρχο αίτημα της διαμαρτυρίας των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης από το Κεντρικό Κράτος προς τους Δήμους ώστε να γίνει επιτέλους πράξη μια ουσιαστική μεταρρύθμιση, με Δήμους διοικητικά και οικονομικά αυτοτελείς, σε ένα νέο αποκεντρωμένο μοντέλο κρατικής λειτουργίας, που θα υπηρετεί τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.

Εκπροσωπώντας και μεταφέροντας τη θέση του Δήμου Σητείας ο κ Ζερβάκης σε δήλωση του αναφέρθηκε στην επιτακτική ανάγκη διεκδίκησης και επίλυσης των μεγάλων ζητημάτων που ταλανίζουν διαχρονικά τη λειτουργία των Δήμων όλης της χώρας.

Της κινητοποίησης θα ακολουθήσει έκτακτη Γενική Συνέλευση, την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου στο Ξενοδοχείο CARAVEL, όπου θα παρθούν αποφάσεις παρουσία της Πολιτικής Ηγεσίας του Υπουργείου Εσωτερικών, πάνω στο περιεχόμενο του νέου Κώδικα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Από το γραφείο τύπου του Δήμου Σητείας