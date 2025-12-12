Την τροποποίηση της σύμβασης μεταξύ Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ)- ΕΣΔΑΚ- Δήμου Αγίου Νικολάου, ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή, με ανάληψη εκ μέρους του Δήμου της μεταφοράς των ανακυκλώσιμων από τον ΣΜΑΥ Αγίου Νικολάου στο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Ηρακλείου, με επιδότηση της ΕΕΑΑ, που αντιστοιχεί στο κόστος μεταφοράς και ανέρχεται στα 14 ευρώ/τόνο μεταφερόμενων υλικών, για το χρονικό διάστημα από 1-11-2025 έως 30-4-2026.

Όπως παρατήρησε ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Γ. Μπελούκας, το πρόγραμμα Ανακύκλωσης εξακολουθεί να έχει μπλοκαριστεί, λόγω του γεγονότος ότι το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα το ΚΔΑΥ Ηρακλείου, βρίσκεται εκτός λειτουργίας, με αποτέλεσμα τα ανακυκλώσιμα να καταλήγουν στο ΧΥΤΑ Αγίου Νικολάου…

ΝΙΚΟΣ ΤΡΑΝΤΑΣ