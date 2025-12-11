Μετά την επικύρωση του αποτελέσματος των αρχαιρεσιών με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 422425/08-12-2025 απόφαση της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, οι οποίες διενεργήθηκαν στις 30 Νοεμβρίου 2025, οι νεοεκλεγέντες Σύμβουλοι του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λασιθίου συγκροτήθηκαν σε σώμα την 10η Δεκεμβρίου 2025.

Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Πενίδης Δημήτριος

Αντιπρόεδρος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος

Γραμματέας: Καλδής Νικόλαος

Ταμίας: Μαλέρδος Ιωάννης

Μέλη: Καράμπελα Σταυρούλα

Πλακογιαννάκης Μιχαήλ

Σηφάκης Ιωάννης

Τσουκάκης Γεώργιος Ιωάννης

Χριστοφορίδης Ανέστης

Αντιπρόσωποι στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο

Τακτικοί:

Πλακογιαννάκης Μιχαήλ Καλδής Κωνσταντίνος

Αναπληρωματικοί: