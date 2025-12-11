Μετά την επικύρωση του αποτελέσματος των αρχαιρεσιών με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 422425/08-12-2025 απόφαση της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, οι οποίες διενεργήθηκαν στις 30 Νοεμβρίου 2025, οι νεοεκλεγέντες Σύμβουλοι του Φαρμακευτικού Συλλόγου Λασιθίου συγκροτήθηκαν σε σώμα την 10η Δεκεμβρίου 2025.
Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Πενίδης Δημήτριος
Αντιπρόεδρος: Βαφειάδης Κωνσταντίνος
Γραμματέας: Καλδής Νικόλαος
Ταμίας: Μαλέρδος Ιωάννης
Μέλη: Καράμπελα Σταυρούλα
Πλακογιαννάκης Μιχαήλ
Σηφάκης Ιωάννης
Τσουκάκης Γεώργιος Ιωάννης
Χριστοφορίδης Ανέστης
Αντιπρόσωποι στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο
Τακτικοί:
- Πλακογιαννάκης Μιχαήλ
- Καλδής Κωνσταντίνος
Αναπληρωματικοί:
- Πενίδης Δημήτριος
- Καλδής Ηλίας