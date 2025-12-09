Μετά από αίτημα του Δημάρχου Αγίου Νικολάου, η Ειδική Δημόσια Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγίου Νικολάου με θέμα : «Απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής» που είχε οριστεί για τις 17 Δεκεμβρίου 2025 αναβάλλεται.

Θα λάβει χώρα εν ευθέτω χρόνω, εντός του νέου έτους μετά την εορταστική περίοδο, καθότι ο Δήμαρχος Αγίου Νικολάου επιβάλλεται να παραστεί δια ζώσης τόσο στη Γενική Συνέλευση της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης (Ε.Δ.Ε.Υ.Α.) στις 16/12/2025 που αφορά σημαντικά τρέχοντα ζητήματα για τις Δ.Ε.Υ.Α. της χώρας, όσο και στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Ε.) στις 17/12/2025 με κύριο θέμα τον Νέο Κώδικα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης , προασπίζοντας τα συμφέροντα του Δήμου μας από κοινού με τους λοιπούς εκπροσώπους των Δήμων της χώρας.