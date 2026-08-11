Στο πλαίσιο των πολιτιστικών εκδηλώσεων «Κύρβεια 2026» του Δήμου Ιεράπετρας, πραγματοποιήθηκε η μουσική παράσταση-αφιέρωμα με τίτλο: «Γρηγόρης Μπιθικώτσης 1922-2005… Και Πατέρας και Μύθος» (Κυριακή, 9 Αυγούστου 2026, στο Πάρκο «Μίνως»)

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ του Λεωνίδα Κλώντζα στην ΑΝΑΤΟΛΗ, ήταν μια μουσική παράσταση βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο της Άννας Μπιθικώτση, κόρης του σπουδαίου ερμηνευτή, η οποία παρουσίασε την εκδήλωση, διάβασε κείμενά της και μοιράστηκε δραματοποιημένες αφηγήσεις και σπάνιο αρχειακό υλικό από τη ζωή και τη διαδρομή του πατέρα της.

Τραγούδησαν ο Μιχάλης Κλώντζας και ο Σωτήρης Δογάνης, συνοδεία εξαμελούς λαϊκής ορχήστρας. Ο Μιχάλης Κλώντζας μας εξέφρασε την ικανοποίησή του από τη συμμετοχή του κόσμου της Ιεράπετρας: «Ήταν μια ονειρική βραδιά. Πρωταγωνιστής ήταν ο κόσμος… σε πολλά τραγούδια, αυτός ήταν που ακουγόταν!» μας λέγει!

Την Άννα Μπιθικώτση συναντήσαμε χθες (Δευτέρα) στον Άγιο Νικόλαο. Την βρήκαμε στο πάνω μέρος της Λίμνης, να θαυμάζει την υπέροχη θέα. Την ρωτήσαμε για την εκδήλωση της Ιεράπετρας:

▪ «Ήταν μία υπέροχη εκδήλωση. Θεωρώ ότι Μιχάλης Κλώντζας σημαίνει εγγύηση για μία μουσική παράσταση! Ξεχωρίζει από το ήθος του, από τη φωνή του και από την ενέργειά του! Τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου! Ήταν η αφορμή, ο πατέρας και μύθος Γρηγόρης Μπιθικώτσης να έρθει στην Ιεράπετρα και, μέσα από τα τραγούδια του, μέσα από την ιστορία του, τις βιωματικές και ιστορικές μου μνήμες, να γνωρίσει η Ελλάδα του Γρηγόρη, τον δικό της Γρηγόρη, σαν πατέρα και σαν μύθο.

»Ευχαριστώ την υπέροχη ορχήστρα, το Δήμο Ιεράπετρας, τον Δήμαρχο κ. Μανώλη Φραγκούλη, την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού κ. Φωτεινή Περακάκη και φυσικά τον Σωτήρη Δογάνη, ο οποίος είναι και ο βασικός ερμηνευτής μου χρόνια σε όλες μου τις μουσικές παραστάσεις. Ήταν μια βραδιά μαγική στην Ιεράπετρα, μια βραδιά έτσι όπως αρμόζει σε έναν Σερ, μέσα από τον… Σερ Μιχάλη και τον… Σερ Σωτήρη!

»Οι βιωματικές και ιστορικές μου μνήμες ξετυλίχτηκαν, τραγούδι το τραγούδι, με τη συμμετοχή του κόσμου που κατέκλυσε το χώρο και είχαμε και όρθιους. Τραγουδούσαν όλοι μαζί, γίνανε η χορωδία μας. Ήταν μια βραδιά που θα μείνει ανεξίτηλη στη μνήμη μου. Φεύγω αφήνοντας τη μισή μου καρδιά στην Ιεράπετρα και παίρνοντας τη μισή καρδιά του κοινού μαζί μου.

»Ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάλι στον υπέροχο Μιχάλη Κλώντζα, ο οποίος είναι εγγύηση για τον πολιτισμό μας στην Κρήτη και όχι μόνο… ιδίως τώρα που είναι Αντιπεριφερειάρχης σε θέματα Εξωστρέφειας. Πιστεύω ότι επάξια θα τα καταφέρει! Είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση. Συγχαρητήρια στον Περιφερειάρχη που ξέρει να επιλέγει σωστούς ανθρώπους να υπηρετούν τον τόπο τους.

»Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στη Δάφνη Βαρκαράκη, “μια σωστή Κυρία”, όπως θα έλεγε ο Γρηγόρης, η οποία μας άνοιξε την αγκαλιά της και τις πύλες του ξενοδοχείου Ariadni Beach, του υπέροχου αυτού ξενοδοχείου, που αποτελεί κόσμημα εδώ στον Άγιο Νικόλαο» μας λέγει η Άννα Μπιθικώτση.

Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας, η Άννα Μπιθικώτση επισκέφθηκε τον Αντιπεριφερειάρχη Λασιθίου κ. Γιάννη Ανδρουλάκη.

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΛΩΝΤΖΑΣ