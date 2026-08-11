Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το απόγευμα στον επαρχιακό δρόμο Ρεθύμνου – Αγίας Γαλήνης, στο ύψος του χωριού Αμπελάκι. Δύο αντιθέτως κινούμενα οχήματα συγκρούστηκαν με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πέντε άτομα.

Στο ένα όχημα, που κινούνταν από Αγία Γαλήνη προς Ρέθυμνο επέβαινε ένας Ιταλός τουρίστας, ενώ στο δεύτερο, που είχε την αντίθετη κατεύθυνση επέβαινε μία οικογένεια τουριστών, οι γονείς με τρία παιδιά.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή και σχεδόν μετωπική.

Στο σημείο έφτασε άμεσα η πυροσβεστική υπηρεσία, που έκανε τον απεγκλωβισμό των ατόμων από τα οχήματα, ενώ με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Η τροχαία Ρεθύμνου ερευνά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο, σύμφωνα με το GOODnet.gr