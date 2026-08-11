Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι εργασίες συντήρησης και αναβάθμισης υποδομών σε σχολικές μονάδες της πόλης και των οικισμών του Δήμου Ηρακλείου από τις Αντιδημαρχίες Τεχνικών Έργων και Παιδείας.

Μεταξύ των εργασιών που διενεργούνται από τα συνεργεία του Δήμου είναι τοποθετήσεις μονώσεων και ταπήτων, συντηρήσεις αύλειων χώρων, συντηρήσεις και καλλωπισμός πρασίνου, ελαιοχρωματισμοί και σοβαντίσματα σε εσωτερικούς και εξωτερικούς τοίχους, δημιουργία νέων χωρισμάτων, συντήρηση υδραυλικών και ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων καθώς και συντήρηση χώρων υγιεινής.

Έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι εργασίες στο 58ο, 61ο, 8ο και 52ο Νηπιαγωγείο καθώς και στο Λύκειο Νέας Αλικαρνασσού. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες στο Πειραματικό Γυμνάσιο, το Πειραματικό Λύκειο, το 52ο Δημοτικό, στο ΕΕΕΕΚ Νέας Αλικαρνασσού, στο 3ο ΕΠΑΛ, στο 5ο ΓΕΛ, στο Δημοτικό Σχολείο Προφήτη Ηλία, στο Δημοτικό Σχολείο Σκαλανίου, το Γυμνάσιο Νέας Αλικαρνασσού, το 4ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Αλικαρνασσού και το 5ο ΕΠΑΛ.

Παράλληλα, μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» πραγματοποιούνται εργασίες στο 10ο Γυμνάσιο, στο 3ο Λύκειο, στο 2ο Λύκειο, στο Ειδικό Γυμνάσιο και στο 43ο Δημοτικό. Τέλος ανακαινίζεται το σχολικό συγκρότημα του 9ου Γυμνασίου και 10ου Λυκείου στην περιοχή των Δειλινών όπου θα λειτουργήσουν τα Ωνάσεια Σχολεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω εργασίες αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί στις αρχές Σεπτεμβρίου και θα πραγματοποιούνται σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς όπου απαιτείται.

Από το γραφείο τύπου του Δήμου Ηρακλείου