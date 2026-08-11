Σύμφωνα με ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ, την Τετάρτη 12 Αυγούστου θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος σε ολόκληρη την πόλη.

Η διακοπή θα πραγματοποιηθεί από τις 05:30 έως τις 07:30.