Σύμφωνα με ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ, την Τετάρτη 12 Αυγούστου θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος σε ολόκληρη την πόλη.
Η διακοπή θα πραγματοποιηθεί από τις 05:30 έως τις 07:30.
Σύμφωνα με ενημέρωση του ΔΕΔΔΗΕ, την Τετάρτη 12 Αυγούστου θα σημειωθεί διακοπή ρεύματος σε ολόκληρη την πόλη.
Η διακοπή θα πραγματοποιηθεί από τις 05:30 έως τις 07:30.
Εφημερίδα ΑΝΑΤΟΛΗ
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