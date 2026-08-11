Η ΔΑΕΑΝ με την Υποστήριξη του Δήμου Αγίου Νικολάου εγκαινιάζει τη νέα δράση «Frame Stories», έναν θεσμό που φιλοδοξεί να αξιοποιήσει τη δύναμη του κινηματογράφου ως αφορμή για ουσιαστικό διάλογο γύρω από σημαντικά κοινωνικά ζητήματα.

Η πρώτη διοργάνωση πραγματοποιείται από 20 έως 24 Αυγούστου, σε συνεργασία με το Παιδικό & Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας, με την προβολή δύο βραβευμένων ταινιών κοινωνικού περιεχομένου στο Σινεμά Χριστίνα, οι οποίες αναδεικνύουν τις αξίες της συμπερίληψης, της διαφορετικότητας, της ισότητας και της δύναμης του αθλητισμού να ενώνει ανθρώπους.

Community partners: ΑΟΑΝ, AOAN FC ACADEMY, Ένωση Γονέων Δήμου Αγίου Νικολάου, Ένωση ΑμΕΑ Μεραμβέλου, Ερυθρός Σταυρός Παράρτημα Αγίου Νικολάου, Κέντρο Προστασίας Παιδιού Λασιθίου Οι ταινίες

Οι Επαναστάτες του Σαββατοκύριακου (Weekend Rebels) Μια συγκινητική, αληθινή ιστορία για τη σχέση ενός πατέρα με τον γιο του, που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Ένα ταξίδι γεμάτο κατανόηση, αποδοχή και αγάπη, με κοινό σημείο αναφοράς το ποδόσφαιρο.

Το Αστέρι του Ποδοσφαίρου Μια αισιόδοξη ταινία για τη φιλία, τα όνειρα, την ισότητα των φύλων και τη δύναμη του αθλητισμού να καταρρίπτει στερεότυπα και να δημιουργεί ίσες ευκαιρίες για όλα τα παιδιά. Πρόγραμμα Προβολών Θερινό Κινηματοθέατρο “ΧΡΙΣΤΙΝΑ”, Άγιος Νικόλαος 20:30

• Πέμπτη 20/08 Οι Επαναστάτες του Σαββατοκύριακου • Παρασκευή 21/08 Το Αστέρι του Ποδοσφαίρου • Σάββατο 22/08 Οι Επαναστάτες του Σαββατοκύριακου • Δευτέρα 24/08 Το Αστέρι του Ποδοσφαίρου

Γενική Είσοδος 3€ Ειδικά στις προβολές της Πέμπτης 20/08 και της Παρασκευής 21/08

Θα ακολουθήσουν συζητήσεις με θεματικές που συνδέονται με τις ταινίες:

ΠΕΜΠΤΗ 20/08/2026 Μετά την προβολή της ταινίας «Οι Επαναστάτες του Σαββατοκύριακου» Θέμα: «Αυτισμός, οικογένεια και συμπερίληψη: ο αθλητισμός δίπλα σε κάθε παιδί»

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/08/2026 Μετά την προβολή της ταινίας «Το Αστέρι του Ποδοσφαίρου» Θέμα: «Τα κορίτσια στον αθλητισμό: ισότητα, πρότυπα και όνειρα»