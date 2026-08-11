Ο επιστήμονας Κιουπουρλού μαζί με το επιτελείο του κατασκεύασαν ένα υπερσύγχρονο διαστημόπλοιο . Όλη η πόλη ψάχνει τον γενναίο που θα πατήσει στο φεγγάρι! Τη θέση του αστροναύτη αναλαμβάνει ο τετραπέρατος Καραγκιόζης!

Προσδεθείτε για την πιο αστρονομική περιπέτεια του θέατρου σκιών! Μην το χάσετε!

Είσοδος: 8 €/ more.com

link παράστασης https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/o-karagkiozis-astronautis/ και στο χώρο της παράστασης 45 λεπτά πριν την έναρξη της παράστασης

Την Πέμπτη 20 Αυγούστου στο 3ο Γυμνάσιο Ιεράπετρας (Είσοδος ΕΠΑ.Λ.) στις 21:00.

Οργάνωση: ΘΕΑΤΡΟ ΣΚΙΩΝΑΘΑΝΑΣΙΟΥ