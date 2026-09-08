Σειρά αποφάσεων που αφορούν έργα, μελέτες, προμήθειες, ψηφιακές δράσεις, αθλητικές διοργανώσεις αλλά και ζητήματα καθημερινότητας ενέκρινε η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αγίου Νικολάου.

Η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους διακήρυξης για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εξοπλισμού συστημάτων μηχανογράφησης, συνολικού προϋπολογισμού 153.981,96 ευρώ με ΦΠΑ.

Ο εξοπλισμός προορίζεται για τις υπηρεσίες του Δήμου, τις σχολικές μονάδες και το Κέντρο Κοινότητας. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά μέσω ΕΣΗΔΗΣ, με κριτήριο ανάθεσης την τιμή, ενώ η παράδοση προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέσα σε τέσσερις μήνες από την υπογραφή και ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ.

Ψηφιακός μετασχηματισμός

Σημαντικό οικονομικό αντικείμενο έχουν και οι δύο συμβάσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου.

Το πρώτο τμήμα κατακυρώθηκε στη DOTSOFT Ολοκληρωμένες Λύσεις Τεχνολογίας Πληροφορικής Α.Ε., με συνολική προσφορά 370.755,90 ευρώ με ΦΠΑ. Περιλαμβάνει έξυπνες διαβάσεις πεζών και φιλικές προς ΑμεΑ, έξυπνα συστήματα ενεργειακής διαχείρισης δημοτικών και σχολικών κτιρίων, συστήματα ηλεκτροφωτισμού εντός δημοτικών κτιρίων και ολοκληρωμένη υποδομή προστασίας από κυβερνοεπιθέσεις.

Το δεύτερο τμήμα κατακυρώθηκε στην εταιρεία Υπηρεσίες Ανοικτής Τεχνολογίας Α.Ε., έναντι 172.211,20 ευρώ με ΦΠΑ. Η σύμβαση περιλαμβάνει σύστημα διαχείρισης δημοτικών κοιμητηρίων και ψηφιοποίηση φακέλων, ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων και ψηφιακές υπογραφές, ψηφιοποίηση και διαχείριση φακέλων της ΔΕΥΑ, ψηφιοποίηση καταλόγων των δημοτικών βιβλιοθηκών και δημιουργία ψηφιακής βιβλιοθήκης, καθώς και ηλεκτρονική τιμολόγηση.

Από την αρχή η διαδικασία για τη Φιλαρμονική

Ανακλήθηκε, επίσης, η υπ’ αριθμ. 117/2026 απόφαση για τη μίσθωση ακινήτου που θα στεγάσει τη Δημοτική Φιλαρμονική, μαζί με τις διοικητικές πράξεις που είχαν ακολουθήσει.

Στην προηγούμενη διαδικασία είχε υποβληθεί μία προσφορά, στην οποία διαπιστώθηκαν ελλείψεις δικαιολογητικών και απουσία ράμπας ΑμεΑ. Στο μεταξύ τέθηκε σε ισχύ ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Ν. 5314/2026, και καθώς η δημοπρασία δεν είχε κατακυρωμένο αποτέλεσμα, αποφασίστηκε η επανεκκίνησή της με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο.