Την Παρασκευή 28 Αυγούστου, ο Ορειβατικός Σύλλογος Αγίου Νικολάου διοργανώνει απογευματινή κυκλική πεζοπορία με ανάβαση στην κορυφή Οξά, από όπου θα απολαύσουμε το λαμπρό, ολόγιομο φεγγάρι του Αυγούστου. Η πεζοπορία μας θα ξεκινήσει από τα πλευρά του οικισμού Λενικά ή από τον Καλό Λάκκο και μετά από ανηφορική πορεία φτάνουμε στην κορυφή (υψόμετρο 563μ) με την μαγευτική θέα του κόλπου του Μεραμπέλλου, του Αγίου Νικολάου και της Ελούντας, λουσμένα στο φως της Πανσέληνου. Θα επιστρέψουμε μετά από μια ώρα κατάβασης στην αφετηρία. Φροντίζουμε να έχουμε μαζί μας φακό και αντιανεμικό μπουφάν (ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες της ημέρας).

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ: από Άγιο Νικόλαο, από την οδό Καραμανλή 24 (S/M Βασιλόπουλος) στις 17:30 το απόγευμα της Παρασκευής.

ΑΡΧΗΓΟI: Γιώργος Αρναουτάκης – Γιάννης Πάγκαλος (τηλ. 2841028173, ώρες καταστημάτων)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΡΕΙΑΣ: 2,5 ώρες (χωρίς τις απαραίτητες στάσεις)

ΒΑΘΜΟΣ ΔΥΣΚΟΛΙΑΣ: 1