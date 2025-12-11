Ο ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ έχοντας υπόψη: α) Τα άρθρα 295 και 296 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Αγίου Νικολάου (ΦΕΚ 455 Β΄/ 1978), β) Τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. Ν.5209/25 (ΦΕΚ 100Α΄/25) ως ισχύει, γ) Το αριθμ. πρωτ.: 48/05-12-2025 έγγραφο Γυμναστικού Συλλόγου Αγ.Νικολάου, αποφασίζει την προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας, στάσης παντός είδους οχήματος επί της Χερσαίας Ζώνης Λιμένα την Κυριακή 14-12-2025 ως κάτωθι:

– Από ώρα 10:00 έως πέρας της εκδήλωσης «12ου Φεστιβάλ Κρητικού Στίβου » επί των παραλιακών οδών Ιωσήφ Κουνδούρου, Ακτή Παπά Νικολάου Παγκάλου(Κιτροπλατεία), Ακτή Θεμιστοκλέους και

– Από ώρα 12:00 έως πέρας της εκδήλωσης «12ου Φεστιβάλ Κρητικού Στίβου » επί των παραλιακών οδών Ιωσήφ Κουνδούρου, Ακτή Παπά Νικολάου Παγκάλου (Κιτροπλατεία), Ακτή Θεμιστοκλέους , Ακτή Στυλιανού Κουνδούρου.

Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 157 Κ.Δ.Ν.Δ. 187/73 (ΦΕΚ Α΄261/1973) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Λιμενάρχης

Πλωτάρχης Λ.Σ.

ΠΑΤΤΑΚΟΣ Κωνσταντίνος