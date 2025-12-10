Το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Λασιθίου εκφράζει την αλληλεγγύη του στους αγρότες και κτηνοτρόφους οι οποίοι παλεύουν καθημερινά για να κρατήσουν τον τόπο μας ζωντανό, τα σπίτια τους όρθια και τις οικογένειές τους ασφαλείς.

Οι καθυστερήσεις, η εκτόξευση του κόστους παραγωγής, ο παρωχημένος κανονισμός του ΕΛΓΑ και η κοροϊδία γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αποτελούν ζητήματα που δεν μπορούν πια να αγνοηθούν. Οι έντιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι μάχονται σε καθημερινή βάση για να παράγουν τα προϊόντα τους και να εμπλουτίσουν τη διατροφική αλυσίδα όλης της κοινωνίας μας. Τα αποτελέσματα θα είναι πολύ δυσάρεστα για την κοινωνία και την οικογένεια. Μια χώρα που δεν βασίζεται στον πρωτογενή τομέα είναι έρμαιο των κερδοσκόπων και των καρτέλ.

Στηρίζουμε τις συλλογικές τους αποφάσεις που αποσκοπούν στην ανάδειξη των δίκαιων αιτημάτων τους και καλούμε την κυβέρνηση να επιδείξει υπευθυνότητα, να ανταποκριθεί στα αιτήματα και να διασφαλίσει δίκαιες λύσεις. Ο αγώνας τους δεν είναι απλά αγώνας για οικονομικούς όρους. Είναι αγώνας για αξιοπρέπεια, για δικαιοσύνη, για το δικαίωμα να συνεχίσουν να ζουν από τον μόχθο τους.

Η αλληλεγγύη μεταξύ των εργαζομένων και των έντιμων απασχολούμενων στον πρωτογενή τομέα, αποτελεί προϋπόθεση για μια κοινωνία δίκαιη και βιώσιμη. Είναι ένας αγώνας που αφορά όλη την κοινωνία.

Το ΔΣ