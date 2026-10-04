Νέο μήνυμα μέσω του 112 εστάλη λίγο μετά τις 11 το πρωί της Κυριακής στους κατοίκους του Δήμου Ιεράπετρας, λόγω των επικίνδυνων και έντονων καιρικών φαινομένων που πλήττουν την περιοχή.

Στο μήνυμα γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στο κλείσιμο του δρόμου στην περιοχή των Φερμών, για λόγους ασφαλείας, ενώ οι πολίτες καλούνται να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

Παράλληλα, η Πολιτική Προστασία ζητά από τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών και να ενημερώνονται για τα μέτρα αυτοπροστασίας.