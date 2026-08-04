Ένα πολύ σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα στη Μεσαρά και συγκεκριμένα στην περιοχή της Βαγιωνιάς, με αποτέλεσμα τον βαρύ τραυματισμό ενός νεαρού οδηγού δικύκλου.

Κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, το δίκυκλο που οδηγούσε ο νεαρός συγκρούστηκε με διερχόμενο όχημα.

Από τη σφοδρή σύγκρουση ο οδηγός του δικύκλου τραυματίστηκε πολύ σοβαρά. Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, ωστόσο λόγω της κατάστασης του, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο, όπως αναφέρει το cretalive.