Διανύουμε τις πρώτες ημέρες του τρίτου μήνα του φετινού καλοκαιριού, το οποίο ξεκίνησε κι εξελίσσεται με διαφορετικές ταχύτητες για την τουριστική κίνηση στις ξενοδοχειακές μονάδες στην περιοχή του Δήμου Σητείας. Η πλειονότητα των επισκεπτών της τρέχουσας περιόδου προέρχεται από χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία κι ακολουθούν η Ιταλία και η Σκανδιναβία. Αναμένεται σταδιακά και η αύξηση Ελλήνων επισκεπτών

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδοχείων Σητείας κ. Γιάννης Κακουράκης μιλώντας στην ΑΝΑΤΟΛΗ, ανέφερε ότι «ως είθισται, η εικόνα της τουριστικής κίνησης, διαφοροποιείται ανά περιοχή του Δήμου. Άλλη είναι η εικόνα για τα ξενοδοχεία της πόλης, άλλη για εκείνα των περιοχών της Ανάληψης και του Μόχλους και άλλη για την ευρύτερη περιοχή του Παλαικάστρου. Η κάθε περιοχή έχει την ιδιαιτερότητά της. Δηλαδή η Ανάληψη, όπου η περιοχή έχει οργανωμένο τουρισμό, μεγάλες ξενοδοχειακές και μεσαίου τύπου μονάδες, κινείται σε ικανοποιητικό επίπεδο. Οι πληρότητες είναι της τάξης 80% με 90% και κάποιες μέρες φθάνουν και στο 100%. Και στο Μόχλος που έχει ξεκινήσει μία μεγάλη μονάδα, οι πληρότητες είναι καλές, 70% και πάνω. Τώρα, στην Σητεία και το Παλαίκαστρο καταγράφεται μία υστέρηση. Επί της ουσίας, έχουμε μία μεγάλη μονάδα και όχι πολλές ξενοδοχειακές κλίνες. Ο οικονομικός παράγοντας είναι καθοριστικός ασφαλώς κι έχει ενταθεί το πρόβλημα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Όλη η Ευρώπη αυτή τη στιγμή, ακόμα και χώρες με καλύτερα οικονομικά δεδομένα από αυτά της Ελλάδας, αντιμετωπίζουν πλέον προβλήματα με επιπτώσεις και στον τουρισμό. Έτσι λοιπόν η φετινή σεζόν δεν εξελίσσεται, όπως θα επιθυμούσαμε».

Αυξητική τάση

Στην καρδιά του καλοκαιριού, οι πληρότητες των ξενοδοχείων της Σητείας, αλλά και ευρύτερα του Παλαικάστρου είναι κατά μέσο όρο 50% με 60%. Ωστόσο τις τελευταίες ημέρες υπάρχει μία αυξητική τάση. «Από τις 25 περίπου Ιουλίου καταγράφεται μία αυξητική τάση, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί τον Αύγουστο μέχρι περίπου και τα τέλη του μήνα, με πληρότητες που θα φθάσουν το 90% και κάποιες μέρες και στο 100%. Όμως, δεν αρκεί ένας περίπου μήνας για να αντεπεξέλθει μία ξενοδοχειακή μονάδα μία ολόκληρη χρονιά. Χρειαζόμαστε μία σεζόν, που θα ξεκινάει με καλές πληρότητες από τα τέλη Απριλίου και να ολοκληρώνεται τέλη Οκτωβρίου, για να μπορεί μία ξενοδοχειακή μονάδα να αντεπεξέλθει στα έξοδά της.»

Ο ρόλος του αεροδρομίου

«Η προοπτική αυτή μπορεί να λάβει σάρκα και οστά μέσω του αεροδρομίου της Σητείας και της αύξησης των πτήσεων τσάρτερ. Οι καλές πληρότητες στις ξενοδοχειακές μονάδες μπορούν να επιτευχθούν με οργανωμένο τουρισμό, δηλαδή με πτήσεις που θα έρχονται στο αεροδρόμιο της Σητείας και θα αφορούν ξενοδοχεία της περιοχής μας. Η Ένωση Ξενοδοχείων εκεί είχε στρέψει και κατά το παρελθόν το ενδιαφέρον και σε αυτή την κατεύθυνση εκ νέου καταβάλουμε προσπάθειες, σε συνεργασία και με το Δήμο, μήπως και καταστεί δυνατή η διεξαγωγή ξανά πτήσεων τσάρτερ στο αεροδρόμιο της Σητείας. Είναι πολύ δύσκολο τώρα, με δεδομένη την διαμορφωθείσα συνθήκη λόγω της εμπόλεμης κατάστασης.

Ωστόσο έχουμε επαφές με tour operators, που έχουν έρθει στον τόπο μας στο παρελθόν. Και δεν αφορούν μόνο την Σκανδιναβία (Δανία, Σουηδία, Δανία). Και από την Ολλανδία είχαμε πτήσεις παλαιότερα. Στις συζητήσεις που γίνονται καταγράφεται ο προβληματισμός όμως των γραφείων στο να ανοίξουν γενικότερα αυτή την εποχή, με τις συνθήκες πολέμου, έναν προορισμό. Ευελπιστούμε να τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή κατά τον οποίο έχουν χαθεί τόσες ανθρώπινες ζωές. Σε σχέση και με τον τουρισμό, σαφώς υπάρχουν επιπτώσεις.»

Η ανάπτυξη λοιπόν του πτητικού έργου του αεροδρομίου Σητείας μέσω κυρίως τσάρτερ, εκτιμάται ότι, όπως και στο παρελθόν, θα επηρεάσει και την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Επιπρόσθετα ζητούμενο είναι να γίνουν και νέες ξενοδοχειακές μονάδες και στην περιοχή του Δήμου Σητείας, όπως τόνισε ο κ. Κακουράκης, ο οποίος για άλλη μία φορά επανέλαβε ότι ο οργανωμένος τουρισμός δεν είναι απαραίτητα all inclusive τουρισμός. «Γι’ αυτό προανέφερα την Σκανδιναβία και την Ολλανδία, γιατί η κουλτούρα των λαών αυτών δεν είναι να πάνε κάπου και να κλειστούν σε ένα ξενοδοχείο. Θέλουν να διαμένουν σε ξενοδοχείο, αλλά να βγαίνουν έξω, να τρώνε όπου θέλουν, να επισκέπτονται μέρη με ιδιαίτερο φυσικό κάλλος, αρχαιολογικούς χώρους και άλλα σημεία ενδιαφέροντος. Θέλουν να γνωρίσουν τον τόπο που κάνουν τις διακοπές τους, να κινούνται, να γνωρίσουν την τοπική γαστρονομία.

Δεν εστιάζουμε λοιπόν στο κομμάτι του all inclusive. Εμάς μας ενδιαφέρει να δουλεύουν όλοι οι εμπλεκόμενοι με τον τουρισμό, από τα εστιατόρια, τις καφετέριες, τα εμπορικά καταστήματα μέχρι τα γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων κλπ, όλες οι επιχειρήσεις που σχετίζονται με τον τουρισμό. Γι’ αυτό και θέλουμε οι πελάτες των ξενοδοχείων μας να μην μένουν μέσα, αλλά να φεύγουν, να κινούνται, να γνωρίζουν τον τόπο».

Μειωμένη καταναλωτική δυναμική

Εν κατακλείδι, η φετινή τουριστική σεζόν δεν έχει ως τώρα τα αναμενόμενα αποτελέσματα για το σύνολο των ξενοδοχειακών μονάδων της περιοχής του Δήμου Σητείας. Επιπλέον στα μείον της φετινής σεζόν είναι η αισθητά μειωμένη καταναλωτική δυναμική επισκεπτών λόγω οικονομικών συνθηκών. «Υπάρχει δηλαδή μία κινητικότητα αλλά σύμφωνα και με τις αναφορές που έχουμε, ο κόσμος δεν καταναλώνει. Έχει μειωθεί η κατανάλωση πολύ. Και βέβαια έχει αυξηθεί και η δραστηριότητα του airbnb στην Σητεία με τον κόσμο που επιλέγει την διαδικασία, να κινείται λίγο -πολύ σε συνθήκες τύπου, all inclusive. Θα πιει καφέ στο σπίτι, θα φάει το μεσημεριανό, βραδινό κλπ.

Επιπρόσθετα και ο εσωτερικός τουρισμός ως γνωστό αντιμετωπίζει πρόβλημα λόγω οικονομικών συνθηκών. Έχει μειωθεί -όπως συμβαίνει με αλλοδαπούς επισκέπτες- η διάρκεια των διακοπών. Το δε κόστος των μεταφορικών έχει αυξηθεί πολύ. Φανταστείτε ότι μία τετραμελής οικογένεια με αυτοκίνητο χρειάζεται περίπου 1000 ευρώ μόνο για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για να μεταβεί στην Κρήτη και να επιστρέψει στην Αθήνα. Επομένως πιέζονται περισσότερο οικονομικά οι Έλληνες ταξιδιώτες και πλέον και οι Ευρωπαίοι γενικότερα. Αυτό αποτυπώνεται στον τουρισμό και στην φετινή σεζόν και ως τώρα, τα αποτελέσματα δεν είναι τα επιθυμητά για το σύνολο των ξενοδοχείων και της περιοχής της Σητείας.»

ΜΑΡΙΖΑ ΨΑΡΑΚΗ