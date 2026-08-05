Την Κυριακή 23 Αυγούστου, o Πολιτιστικός Σύλλογος Αδραβάστων Σητείας ” Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ” διοργανώνει ημερήσιο παραδοσιακό Κρητικό λαϊκό γλέντι στο χώρο των εκδηλώσεων του συλλόγου τους στους Αδραβάστους με το μουσικό σχήμα:
- Νίκος Βεζυρακης: Λύρα, Τραγούδι
- Γιάννης Καζαμίας: Λαούτο, Τραγούδι
- Γιώργος Κατσουλιέρης: Λαούτο, Βιολί, Μπουζούκι, Πνευστά, Τραγούδι
- Αλέξης Καζάκης: Πλήκτρα, Κιθάρα, Τραγούδι
Και με τη φιλική συμμετοχή των:
- Γιώργου Μαζωνάκη: λύρα, τραγούδι
Γιάννη Βεριγάκη: λαούτο
Ώρα έναρξης: 13.00
Είσοδος: 17 ευρώ (πλήρες μενού)
παιδικό, φοιτητικό: 10 ευρώ