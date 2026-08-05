Την Κυριακή 23 Αυγούστου, o Πολιτιστικός Σύλλογος Αδραβάστων Σητείας ” Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ” διοργανώνει ημερήσιο παραδοσιακό Κρητικό λαϊκό γλέντι στο χώρο των εκδηλώσεων του συλλόγου τους στους Αδραβάστους με το μουσικό σχήμα: